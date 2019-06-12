Лето в разгаре: Алессандра Амбросио засыпала сеть жаркими фото в откровенном бикини

Алессандра Амбросио – одна их самых знаменитых моделей в мире, бывший "ангел" Victoria's Secret, заботливая мама и любящая девушка для своего бойфренда... Но в последнее время практически все время (и собственное Instagram-пространство) она посвящает своему бренду купальников GAL Floripa. Алессандра создала его вместе с младшей сестрой Алин, а также подругой Жизель Кориа несколько месяцев назад. С тех пор она регулярно радует поклонников многочисленными жаркими кадрами. Не проходит и дня, чтобы в ее аккаунте не появились откровенные фото, где она демонстрирует самые разнообразные купальники, а также безупречную форму.

Купальники из новой серии от Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Несколько часов назад в ее микроблоге появился очередной пост. Алессандра подготовила для девушек новую коллекцию купальников. "Я так рада поделиться нашей новой коллекцией GAL Floripa – Natural Mystic", – написала она коротко. Фото, которым она подкрепила его, вышло стильным, летним и по-настоящему жарким. Алессандра позирует в телесного оттенка бикини с необычными деталями. К слову, практически все ее купальники украшены женственными элементами: оборками, бантами, ракушками и бусинами.

Фото Алессандры становятся все более горячими (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Девушка сидит в воде, держа в руках морскую раковину, и поливает себя водой. Брызги, оставляющие на идеальном теле модели соблазнительные блики, волосы, свободно спадающие по плечам, сияющая загорелая кожа – кадр вышел чувственным и ярким. Такой накал летних страстей не могли спокойно вынести ее поклонники, засыпав ее восторгами.

Такая позитивная душа... Я люблю твою энергию

Настоящая русалка

Мы так рады за вашу удивительную коллекцию!

Я не думаю, что может быть более красивая фотография!

Мой день не был бы полным, если бы Алессандра не запостила это. Ты такая прекрасная и красивая! Твое тело послано небесами

О боже... Вау...

Такой потрясающий снимок, ты потрясающая модель

Прекрасна

Я так взволнована, жду!

Так великолепна

Алессандра в новом видео (видео: instagram.com/alessandraambrosio)

Также модель выложила и видео, где на фоне морских пейзажей показала всю серию купальников.