Летние платья: какие тренды актуальны в этом сезоне

Платье - всегда отличная идея и просто-таки универсальный предмет гардероба летом. Хотите обновить гардероб? Стилист-имиджмейкер Татьяна Виноградова рассказала на своей странице в Instagram, какие тренды в летних платьях актуальны в этом сезоне.

Модные летние платья 2020:

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Простота, минимализм, однотонность, яркость



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Горошек. Уже становится классикой. Хорош как и для длины миди, так и для коротких платьев



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Полоска и любая геометрия.



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Открытые платья-сарафаны на широких лямках.



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Платья-рубашки и платья с пуговицами спереди. Причём пуговицы могут быть декоративными.

Платья с запАхом.

Животный и цветочный принты. Носить только тем, кому идут такое. Примеряя такие платья, смотрите, чтобы вы украшали платье, а не оно вас. Зачастую для таких платьев нужен более яркий макияж, или хотя бы губки с блеском, тушь на ресницах и легкий румянец.

Какие платья в моде летом 2020 (фото: instagram.com/stylist_vinogradova)

Ну и особо выделить хочу белый цвет. Ярко, нежно, мило, по летнему. Когда как не летом.

Напомним, что ранее стилист-имиджмейкер Ирина Каховская рассказала о трендовых моделях купальников.