Модный укороченный верх: стилист дала советы, как носить тренд сезона 2020

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, кому и с чем стоит носить трендовый короткий жакет

Укороченные жакеты, пиджаки и куртки заняли лидирующие позиции не только на подиумах. но и в повседневной жизни. Как адаптировать эту ультрамодную деталь гардероба и с чем ее носить, а также кому примерять такую одежду не стоит, рассказала в Instagram стилист Карина Каприэлова.

Укороченные распашные изделия сейчас must-have. Кому примерять?

Девушкам petite вытянет рост;

Тем, у кого короткие ноги. Такой верх позволяет все юбки и брюки носить с завышенной талией, а это значит удлинит ножки. Обладательницам длинных ног, разумеется, тоже можно.

Можно тем, у кого слабо выражена талия - фигура прямоугольник. Если взять короткий, широкий жакет и узкий низ, то талия сразу возникнет из небытия. Оптический обман и ничего личного.

Всем стройным девушкам, потому как для них показать торс - это эстетическое удовольствие.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

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Кому не стоит носить укороченный верх?

Всех, у кого есть животик, тема с коротким верхом настораживает. Тогда нужно подобрать широкий низ, который поможет скрыть эту особенность фигуры.

Короткое туловище для такого верха тоже проблемная тема. Проще будет стройным девушкам.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

С чем носим? Носим со всем, но вот особо актуально смотрится с:

Бермудами

Брюками/юбками в стиле карго

С брюками палаццо и джинсами

С поясными изделиями с завышенной талией

С юбкой с ассиметричным кроем

⠀ Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Особо актуальные варианты укрученных жакетов:

Пиджачного типа

Джинсовые

С объемными рукавами

С накладными карманами

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Напомним, что ранее стилист-имиджмейкер Ирина Каховская рассказала о трендовых моделях купальников.

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Автор: Lite