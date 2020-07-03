Модный укороченный верх: стилист дала советы, как носить тренд сезона 2020

Эксперт рассказала, кому и с чем стоит носить трендовый короткий жакет
Укороченные жакеты, пиджаки и куртки заняли лидирующие позиции не только на подиумах. но и в повседневной жизни. Как адаптировать эту ультрамодную деталь гардероба и с чем ее носить, а также кому примерять такую одежду не стоит, рассказала в Instagram стилист Карина Каприэлова.
Укороченные распашные изделия сейчас must-have. Кому примерять?
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
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Кому не стоит носить укороченный верх?
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
С чем носим? Носим со всем, но вот особо актуально смотрится с:
⠀ Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Особо актуальные варианты укрученных жакетов:
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Напомним, что ранее стилист-имиджмейкер Ирина Каховская рассказала о трендовых моделях купальников.
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Автор: Lite