Літні сукні: які тенденції актуальні в цьому сезоні

Плаття - завжди відмінна ідея і просто-таки універсальний предмет гардероба влітку. Хочете оновити гардероб? Стиліст-іміджмейкер Тетяна Виноградова розповіла на своїй сторінці в Instagram, які тренди в літніх сукнях актуальні в цьому сезоні.

Модні літні сукні 2020:

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Простота, мінімалізм, однотонність, яскравість



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Горошок. Вже стає класикою. Гарний як і для довжини міді, так і для коротких суконь



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Смужка і будь-яка геометрія.



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Відкриті сукні-сарафани на широких лямках.



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Сукні-сорочки та сукні з гудзиками спереду. Причому гудзики можуть бути декоративними.

Сукні з запАхом.

Тваринний і квітковий принти. Носити тільки тим, кому йдуть таке. Приміряючи такі сукні, дивіться, щоб ви прикрашали сукню, а не він вас. Часто для таких суконь потрібен більш яскравий макіяж, або хоча б губки з блиском, туш на віях і легкий рум'янець.

Які сукні в моді влітку 2020 (фото: instagram.com/stylist_vinogradova)

Ну і особливо хочу виділити білий колір. Яскраво, ніжно, мило, по літньому. Коли як не влітку.

Нагадаємо, що раніше стиліст-іміджмейкер Ірина Каховська розповіла про трендові моделі купальників.