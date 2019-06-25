Леди в черном: Кайли Дженнер вышла в свет в откровенном образе total black

Кайли Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner)

21-летняя звезда показала свою темную сторону

Кайли Дженнер любит вызывающие наряды и подчеркнуто сексуальные образы. Так, недавно она показала сразу несколько выходов в мини: ярко-оражневом, голубом и сером. А вчера 21-летняя миллиардерша продемонстрировала свою "темную сторону". В этот раз для прогулки она выбрала черный атласный комплект: мини-юбку с высокой посадкой, рубашку, надетую прямо на голое тело и завязанную на талии узлом, а также высокие сапоги. Волосы знаменитости свободно спадали по плечам, а макияж был выполнен в довольно ярких тонах. В руках Кайли держала очки в черной оправе. Девушка не стала сообщать подписчикам, куда она собирается в таком виде, оставив просто лаконичную подпись: "Привет, понедельник!".

Кайли Дженнер порадовала новыми горячими фото (фото: instagram.com/kyliejenner)

Впрочем, судя по многочисленным блюдам, которые Кайли показала в сториз своего Instagram-аккаунта, направлялась она в ресторан. После чего девушка выложила видео с гримерки. Так что, возможно, вскоре поклонников ожидает новая съемка.

21-летняя звезда любит провоцировать сеть (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, недавно Кайли не удержалась, чтобы не показать очередную серию жарких селфи из ванной. Девушка выложила пару фото, где она позирует к кроп-топе и красных бикини. Такой наряд выгодно подчеркнул ее выдающиеся формы и вызвал шквал эмоций у фанатов.

Кайли освоила мастерство селфи (фото: instagram.com/kyliejenner)

Но кроме всего прочего, не забывает она и о материнстве. Куда бы ни направлялась Кайли, за кадром всегда остается ее безусловная любовь к малышке Сторми, которую счастливая мама периодически выражает с помощью трогательных постов. К примеру, пару дней назад в ее аккаунте появился новый подобный снимок.

Девочки – частые гостьи в аккаунте звезды (фото: instagram.com/kyliejenner)

Она показала двух малышек из подрастающего поколения Кардашьян и написала: "Воскресенье с моими любимыми людьми". Девочки одеты в милые летние платья и наслаждаются играми на свежем воздухе. И хотя "жаркие" кадры самой Кайли в большем почете у фанатов молодой бизневумен, они любят восхищаться и тем, какие хорошенькие и милые дети в знаменитой семье.