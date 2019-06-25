Леді в чорному: Кайлі Дженнер вийшла в світ у відвертому образі total black

Кайлі Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner)

21-річна зірка показала свою темну сторону

Кайлі Дженнер любить яскраве вбрання і підкреслено сексуальні образи. Так, нещодавно вона показала відразу кілька виходів у міні: яскраво-оражневом, голубом і сірому. А вчора 21-річна мільярдерка продемонструвала свою "темну сторону". В цей раз для прогулянки вона вибрала чорний атласний комплект: міні-спідницю з високою посадкою, сорочку, надіту прямо на голе тіло і зав'язану на талії вузлом, а також високі чоботи. Волосся знаменитості вільно спадало з плечей, а макіяж був виконаний в досить яскравих тонах. В руках Кайлі тримала окуляри в чорній оправі. Дівчина не стала повідомляти фоловерам, куди вона збирається в такому вигляді, залишивши просто лаконічний підпис: "Привіт, понеділок!".

Кайлі Дженнер порадувала новими гарячими фото (фото: instagram.com/kyliejenner)

Втім, судячи з численних страв, які Кайлі показала у сторіз свого Instagram-акаунта, вона прямувала в ресторан. Після чого дівчина виклала відео з гримерки. Так що, можливо, незабаром шанувальників чекає нова зйомка.

21-річна зірка любить провокувати мережу (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, нещодавно Кайлі не втрималася, щоб не показати чергову серію жарких селфи з ванної. Дівчина виклала декілька фото, де вона позує у кроп-топі і червоних бікіні. Таке вбрання вигідно підкреслило її видатні форми і викликало шквал емоцій у фанатів.

Кайлі освоїла майстерність селфи (фото: instagram.com/kyliejenner)

Але крім усього іншого, не забуває вона й про материнство. Куди б не прямувала Кайлі, за кадром завжди залишається її безумовна любов до малої Стормі, яку щаслива мама періодично висловлює за допомогою зворушливих постів. Приміром, декілька днів тому в її аккаунті з'явився новий подібний знімок.

Дівчата – часті гості на сторінці зірки (фото: instagram.com/kyliejenner)

Вона показала двох дівчаток з підростаючого покоління Кардашьян і написала: "Неділя з моїми улюбленими людьми". Маліятка одягнені в милі літні сукні і насолоджуються іграми на свіжому повітрі. І хоча "спекотні" кадри самої Кайлі в більшій пошані у фанатів молодої бизневумен, вони люблять захоплюватися і тим, які гарненькі і милі діти у знаменитій родині.