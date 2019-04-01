В кроссовках Аладдина: Наталья Водянова восхитила "сказочным" образом

Последние несколько дней были крайне насыщенными для супермодели и филантропа Натальи Водяновой. Сначала она отправилась на открытие Национального музея Катара, затем выступила членом жюри престижного конкурса Fashion Trust Arabia. А после воплотила свою давнюю мечту – устроила в Дохе благотворительный вечер Love Ball Arabia, призванный собрать средства сразу для двух фондов: "Обнаженные сердца", а также "Аль-Шафалла" – катарский фонд для детей с особенностями развития.

Весь этот калейдоскоп событий сопровождался сменой нарядов, локаций, массой встреч и эмоций. Поклонники неустанно получали от модели горячие новости и буквально не успевали следить за ее передвижением. Но похоже, арабские "каникулы" Натальи подошли к концу. Несколько часов назад она опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото, написав: "Все еще в сказочном режиме. Катар, ты был мечтой…".

Стильная Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

На снимке 37-летняя модель, будто бы севшая передохнуть на полу арабского кафе, выглядит счастливой и удовлетворенной. Одета она в белую рубашку, спортивные брюки оттенка хаки с замками и необычные зеленые кроссовки с заостренными носками, напоминающие обувь Аладдина, от Loewe.

Оригинальные кроссовки Loewe

Дополнили стрит-стайл красавицы крупные очки, сумка с длинной ручкой от Christian Dior и браслет с драгоценными камнями от Chopard. Разумеется, именно кроссовки вызвали самые сильные эмоции у фолловеров знаменитой красавицы. Эту модель сезона весна-лето 2018, представленную в коллекции бренда на Парижской неделе моды в 2017-м году, Наталья специально подобрала для своей арабской поездки и уже показывала в сториз.

Она как нельзя лучше передает сказочную атмосферу этой страны, вызывая ассоциации с обувью знаменитого сказочного персонажа Аладдина. "Чумовые кроссы", "Кроссовки", "Обувь – невероятная. Необычно. Потрясающе", "О, дивный восток! классные алладины", "Наталья, какой бренд кроссовок?", "Кроссы огонь", – не устают восхищаться многочисленные подписчики Натальи. И нужно признать, с ними Наталья действительно попала в точку.

Напомним, Виктория Бекхэм в Катаре показала роскошную фигуру в элегантном брючном костюме.