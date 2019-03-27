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Белая магия: Наталья Водянова и Виктория Бекхэм появились на открытии Национального музея Катара

Lite » Мода 27.03.2019 - 17:44
Белая магия: Наталья Водянова и Виктория Бекхэм появились на открытии Национального музея Катара
Наталья Водянова
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Обе фешн-дивы выбрали стильные брючные костюмы

Открытие обновленного Национального музея Катара, который спроектировал знаменитый французский архитектор Жан Нувель, планировалось еще в 2016 году, но в итоге было перенесено на 28 марта 2019 года. С завтрашнего дня он распахнет свои двери для посетителей. Сегодня же в Катаре состоится официальная церемония открытия, на которую со всего мира слетелись различные звездные гости.

Одной из первых там показалась Наталья Водянова. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фото с еще двумя фешн-иконами – Викторией Бекхэм и Дианой фон Фюрстенберг – подписав: "Катар, вот мы и на месте! Только что прибыли на официальную церемонию открытия Национального музея".

Наталья Водянова и Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм, Диана фон Фюрстенберг и Наталья Водянова 

Интересно, что как Наталья, так и Виктория выбрали для мероприятия светлые брючные комплекты. Виктория надела костюм молочного с оттенка с принтом: широкие брюки со стрелками и заправленная в них сорочка свободного кроя с накладными карманами. Дополнили образ золотая подвеска, массивные часы и ее излюбленная деталь – туфли кислотно-розового оттенка, резко контрастирующие со всем луком.

Наталья же блистает в роскошном белоснежном костюме от Ralph Lauren: широкие брюки, топ, а сверху – длинный белый пиджак. В дополнение к ним – бежевые босоножки, золотистый клатч и роскошные золотое колье.

Белая магия: Наталья Водянова и Виктория Бекхэм появились на открытии Национального музея Катара

Белая магия: Наталья Водянова и Виктория Бекхэм появились на открытии Национального музея Катара

Судя по всему, модель соскучилась по светским выходам за период болезни. Теперь же, не жалея сил на сториз, она с удовольствием наверстывает упущенное, выставляя массу видео и фото на своей странице: от процесса сборов до прибытия на место. Так, за прическу и макияж знаменитой русской красавицы отвечали мастера ее любимого салона – Balmain Hair Salon. Также она запостила несколько веселых видео, снятых по дороге на церемонию в компании своих подруг: Дианы и Виктории. А еще – дефиле и позирование фотографам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A night at the museum

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К слову, Диана фон Фюрстенберг, в отличие от Натальи и Виктории, выбрала наряд поярче. Знаменитый дизайнер надела длинное платье с желто-розовыми разводами, усыпанное блестками и камнями. А сверху – роскошную черную накидку с золотистой вышивкой. Все это разбавив еще и множеством украшений: крупными серьгами, кольцом и браслетами. 

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