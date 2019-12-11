Красотка из 60-х: Маша Ефросинина блеснула стильным образом в костюме из люрекса

Маша Ефросинина не перестает восхищать своими чувством стиля. Украинская телеведущая и блогер всегда спешит делиться с поклонниками (а это больше 1,3 млн подписчиков только в сети instagram) стильным вдохновением, а также деталями посещения различных светских мероприятий. Так, на днях в Киеве прошел благотворительный гала-ужин, организованный журналом CHANCE FOR TRAVELLER вместе с Ефросининой, которая была его почетной гостьей.

Коктейльная вечеринка носила название Charity Chance Cocktail. Цель ее организации — сбор средств в фонд “Твоя Опора”. Ради чего был проведен аукцион, в котором гости, при поддержке Марыси Горобец и Владимира Остапчука в роли ведущих, активно принимали участие. Отметим, в качестве лотов были разыграны различные “полезности” для путешественников: путевки, проживание в роскошных отелях, авиабилеты и даже спа-процедуры.

Кстати, среди гостей благотворительной вечеринки также были замечены: Татьяна Терехова и Санта Димопулос, дизайнер Артем Климчук, со-основатель дизайн-бюро Image House Фаина Тедеева и многие другие.

Стильная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Конечно же, внимание гостей было в том числе приковано к образу одной из организаторов мероприятия. Для посещения очередной светской вечеринки Ефросинина выбрала брючный костюм из люрекса. Серебряные брюки-клеш, приталенный жакет, а также белая блуза с воротником-бантикоми белоснежные остроносые туфли - образ получился элегантный. Волосы телеведущей были распущены, в макияже сделан акцент на алые губы.

Стильная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

К слову, Ефросинина также опубликовала видео, посвященное прошедшему аукциону. на благотворительном ужине удалось собрать миллион гривен!

Видео: instagram.com/mashaefrosinina

“Несколько месяцев назад издатели журнала @chance_magazine предложили мне стать приглашённым редактором выпуска, посвящённого доброте! Я сказала, что говорить о доброте в наше время бессмысленно, если слова не подкреплены делом! Думала, если честно, что на этом наш разговор закончился бесповоротно! Уже через неделю я получила заверение в том, что если мы реально постараемся и сделаем содержательный номер, то они подготовят в честь его запуска благотворительный аукцион, где мы сможем собрать средства для нашего фонда @tvoyaopora Такая сделка мне показалась честной и благородной! В итоге, в журнале вы можете прочесть не только мои мысли и опыт на эту тему , но и пять моих интервью с людьми из разных сфер их добродеятельност… В свою очередь, издатели журнала @viktoriyawhite и @irina_vedeneyeva организовали вчера в отеле Hilton роскошный приём и представили такие лоты, что за них хотелось биться ( все подробности в сториз).

Я что хочу сказать, в целом? Когда вчера, стоя на сцене уже около полуночи, я услышала в ухо шёпот девочек : «Мы собрали МИЛЛИОН!!!» ,- у меня подкосились колени!!! Почему? Да потому что это новый опыт для меня - люди, оказывается, внутри себя уже замотивированы, и готовы вовлекать других в благое дело, - им иногда просто нужно об этом напомнить, а дальше все случается само! Миллион в декабре!? В разгар балов и праздников? Честно? Да это вау какое событие и капец какое чудо ! Чудо, потому что целый такой необходимый монитор контроля жизнедеятельности новорождённых в реанимацию ПАГа... Я прошу Бога никогда не лишать меня возможности плакать от этих ощущений, не лишать умения верить , что #хорошихлюдейбольше ... Потому что это, действительно, так! #мысобраллимиллион Спасибо всем причастным! Спасибо @vova_ostapchuk за истерически смешной конферанс аукциона”.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала, как подкупить ее комплиментами. Ведущая поделилась забавным видео.