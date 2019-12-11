Красуня з 60-х: Маша Єфросиніна блиснула стильним образом в костюмі з люрексу

Маша Єфросиніна не перестає захоплювати своїми почуттям стилю. Українська телеведуча і блогер завжди поспішає ділитися з шанувальниками (а це більше 1,3 млн підписників тільки в мережі instagram) стильним натхненням, а також деталями відвідування різних світських заходів. Так, днями у Києві пройшов благодійний гала-вечір, організований журналом CHANCE FOR TRAVELLER разом з Єфросиніною, яка була його почесною гостею.

Коктейльна вечірка носила назву Charity Chance Cocktail. Мета організації — збір коштів у фонд "Твоя Опора". Заради чого було проведено аукціон, в якому гості, які при підтримці Марисі Горобець і Володимира Остапчука в ролі ведучих, активно брали участь. Відзначимо, в якості лотів були розіграні різні "корисності" для мандрівників: путівки, проживання в розкішних готелях, авіаквитки і навіть спа-процедури.

До речі, серед гостей благодійної вечірки також були помічені: Тетяна Терехова та Санта Дімопулос, дизайнер Артем Климчук, со-засновник дизайн-бюро Image House Фаїна Тедеєва і багато інших.

Стильна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Звичайно ж, увагу гостей було в тому числі прикута до образу одного з організаторів заходу. Для відвідування чергової світської вечірки Єфросиніна вибрала брючний костюм з люрексу. Срібні брюки-кльош, приталений жакет, а також біла блузка з коміром-бантикоми білосніжні гостроносі туфлі - образ вийшов елегантний. Волосся телеведучої було розпущене, в макіяжі зроблений акцент на червоні губи.

Стильна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, Єфросиніна також опублікувала відео, присвячене пройшов аукціону. на благодійному вечері вдалося зібрати мільйон гривень!

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

“Кілька місяців тому видавці журналу @chance_magazine запропонували мені стати запрошеним редактором випуску, присвяченого доброті! Я сказала, що говорити про доброту в наш час безглуздо, якщо слова не підкріплені ділом! Думала, якщо чесно, що на цьому наша розмова закінчилася безповоротно! Вже через тиждень я отримала запевнення в тому, що якщо ми реально постараємося і зробимо змістовний номер, то вони підготують на честь його запуску благодійний аукціон, де ми зможемо зібрати кошти для нашого фонду @tvoyaopora Така угода мені здалася чесною й благородною! У підсумку, у журналі ви можете прочитати не тільки мої думки і досвід на цю тему , але і п'ять моїх інтерв'ю з людьми з різних сфер їх доброчинності... У свою чергу, видавці журналу @viktoriyawhite і @irina_vedeneyeva організували вчора в Hilton розкішний прийом і представили такі лоти, що за них хотілося битися (усі подробиці у сторіз).

Я що хочу сказати в цілому? Коли вчора, стоячи на сцені вже близько опівночі, я почула у вухо шепіт дівчаток : «Ми зібрали МІЛЬЙОН!!!» - у мене підкосилися коліна!!! Чому? Та тому що це новий досвід для мене - люди, виявляється, всередині себе вже мотивувати, і готові залучати інших у добру справу - їм іноді просто потрібно нагадати про це, а далі все трапляється саме! Мільйон у грудні!? У розпал балів і свят? Чесно? Та це вау яка подія і капець яке диво ! Диво, бо цілий такий необхідний монітор контролю життєдіяльності новонароджених в реанімацію ПАГа Я прошу Бога ніколи не позбавляти мене можливості плакати від цих відчуттів, не позбавляти уміння вірити , що #хорошихлюдейбольше ... Тому що це, дійсно, так! #мысобраллимиллион Спасибі всім причетним! Спасибі @vova_ostapchuk за істерично смішні конферанс аукціону".

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна показала, як підкупити її компліментами. Ведуча поділилася забавним відео.