Красота в глазах смотрящего: Винни Харлоу и модель с витилиго блистают на обложке известного глянца

Винни Харлоу, которая всегда была источником вдохновения для своих многочисленных поклонников, не останавливается на достигнутом. Так, девушка регулярно пишет о важности веры в себя и упорности в достижении поставленной цели. На своем примере она доказала, что все возможно. Недавно она дала откровенное интервью, где рассказала о том, как пережила период издевательсв сверстников из-за своей неординарной внешности, а также как в итоге смогла покорить модную индустрию. Ее история стала символом надежды для многих девушек, столкнувшихся с непринятием себя и своей внешности.

Модель и ее коллега с витилиго на обложке глянца (фото: instagram.com/winnieharlow)

Одна из них – модель, украсившая вместе с Винни новую обложку Vogue Arabia. Девушка по имени Шахад Сальман (Shahad Salman) страдает таким же заболеванием, как и Винни – витилиго. Обе они позируют для известного глянца, а главная тема кавер-стори – «Вместе сильнее». По словам юной манекенщицы, именно Винни помогла ей поверить в себя. «Раньше я не чувствовала себя хорошо с самой собой, и мне не нравилось, как я выгляжу. Винни вселила в меня уверенность в борьбе», – рассказала Шахад знаменитому изданию. «Когда я увидела прекрасную Шахад в Instagram около года назад, я поняла, что хочу сделать с ней что-нибудь мощное. Спасибо @mrarnaut и @voguearabia за то, что не только помогли воплотить мечты в реальность, но и за то, что вы – голос во время перемен в расширении прав и возможностей женщин!», – написала в свою очередь Винни на своей странице в Instagram.

Винни Харлоу вдохновила многих моделей на веру в себя (фото: instagram.com/voguearabia)

Девушка также вспомнила свою первую работу для легендарного издания. И еще раз высказала свое мнение о понятии красоты. «Моя первая обложка Vogue... Я сейчас плачу. Я помню, как мне было 16 лет, и @shanboody сказала мне, что видит мое лицо в Vogue... VOGUE! Я отшутилась, теперь посмотри... посмотри на это! После каждого едкого замечания, каждого скептика, каждого испытания и скорби. Всех этих путешествий и жизни без моей семьи и друзей. Все, чтобы быть в состоянии сказать... нет ПОКАЗАТЬ миру, что на самом деле имеет значение. Что красота в глазах смотрящего, и ни одно определение красоты не должно иметь значения, кроме только вашего. Мы открываем двери и идем новыми путями, чтобы освободить дорогу для всех!!!», – написала 24-летняя модель.

Первая обложка Vogue знаменитой модели (фото: instagram.com/winnieharlow)

Такой эмоциональный и трогательный пост вызвал всплеск восхищений и комментариев у подписчиков знаменитой красавицы, в том числе и звезд. «Такие красивые», – написала Ким Кардашьян. «Это сила», – не удержалась американская знаменитость Энтони Лала.