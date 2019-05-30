Краса в очах того, хто дивиться: Вінні Харлоу разом з колегою з вітіліго блищать на обкладинці відомого глянцю

Вінні Харлоу, яка завжди була джерелом натхнення для своїх численних шанувальників, не зупиняється на досягнутому. Так, дівчина регулярно пише про важливість віри в себе і наполегливість у досягненні поставленої мети. На своєму прикладі вона довела, що все можливо. Нещодавно вона дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про те, як пережила період знущань однолітків через свою неординарну зовнішность, а також як все ж змогла підкорити модну індустрію. Її історія стала символом надії для багатьох дівчат, які зіткнулися з неприйняттям себе і своєї зовнішності.

Модель і її колега з вітиліго на обкладинці глянцю (фото: instagram.com/winnieharlow)

Одна з них – модель, що прикрасила разом з Вінні нову обкладинку Vogue Arabia. Дівчина Шахад Сальман (Shahad Salman) страждає таким захворюванням, як і Вінні – вітиліго. Обидві вони позують для відомого глянцю, а головна тема кавер-сторі – «Разом сильніші». За словами юної манекенниці, саме Вінні допомогла їй повірити в себе. «Раніше я не відчувала себе добре з самою собою, і мені не подобалося, як я виглядаю. Вінні вселила в мене впевненість в боротьбі», – розповіла Шахад знаменитому виданню. «Коли я побачила прекрасну Шахад в Instagram близько року тому, я зрозуміла, що хочу зробити з нею що-небудь потужне. Спасибі @mrarnaut і @voguearabia за те, що не тільки допомогли втілити мрії в реальність, але і за те, що ви – голос під час змін у розширенні прав та можливостей жінок!», – написала в свою чергу Вінні на своїй сторінці в Instagram.

Вінні Харлоу надихнула багатьох моделей на віру в себе (фото: instagram.com/voguearabia)

Дівчина також згадала свою першу роботу для легендарного видання. І ще раз висловила свою думку про поняття краси. «Моя перша обкладинка Vogue... Я зараз плачу. Я пам'ятаю, як мені було 16 років, і @shanboody сказала мені, що бачить моє обличчя в Vogue... VOGUE! Я віджартувала, а тепер подивіться... подивіться на це! Після кожного їдкого зауваження, кожного скептика, кожного випробування і скорботи. Всіх цих подорожей і життя без моєї сім'ї і друзів. Все, щоб бути в змозі сказати... ні ПОКАЗАТИ світові, що насправді має значення. Що краса в очах того, хто дивиться, і жодне визначення краси не повинно мати значення, окрім вашого. Ми відкриваємо двері і йдемо новими шляхами, щоб звільнити дорогу для всіх!!!», – написала 24-річна модель.

Перша обкладинка Vogue знаменитої моделі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Такий емоційний і зворушливий пост викликав сплеск захоплень і коментарів у фоловерів красуні, в тому числі і знаменитостей. «Такі гарні», – написала Кім Кардашьян. «Це сила», – не втрималася американська знаменитість Ентоні Лала.