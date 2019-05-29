Взрыв цвета: Винни Харлоу заворожила стройной фигурой в роскошном наряде

Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

26-летняя модель показала новый яркий образ

Винни Харлоу, которая уже представила в Каннах несколько ослепительно ярких образов, похоже, не может остановиться. Несколько часов назад она выставила на своей странице в Instagram целую серию завораживающих картинок. На днях девушка посетила мероприятие по поводу празднования 20-летия пляжного клуба класса люкс Nikki Beach Global, где она была почетной гостьей. На торжественное событие она надела мини-платье с популярным принтом "турецкий огурец", невероятно красочное и расшитое к тому же пайетками. Розовый, желтый, фиолетовый, зеленый, оранжевый, синий, красный… Кажется, в ее наряде сплелись все оттенки радуги и даже больше. Еще одна необычная деталь платья – длинный шлейф.

Винни Харлоу в новом ярком образе (фото: instagram.com/winnieharlow)

Такой взрывной лук она дополнила бриллиантовыми серьгами, золотистыми босоножками на огромной шпильке, ярким макияжем с фиолетовыми тенями и длинными накладными ресницами, а также гладкой мягкой укладкой-волной.



Восхитительная Винни Харлоу блистает в Каннах (фото: instagram.com/winnieharlow)

"В живом цвете", – подписала Винни фото. И тут же получила ответную реакцию от обожающих ее фанатов.

Этот последний кадр! Я задохнулась!

Какая красивая

Красивая и красочная

Ослепительна

Кто делал твои волосы, сестренка!?! Мне нужен этот стилист в моей жизни

Да, королева!

Это бомба! Продолжай делать то, что делаешь

Кто-нибудь когда-нибудь говорил вам, что ваша фотография не фотография? Это лучшая, самая красивая вещь, которую вы можете увидеть!

Это лицо – это битва

Фантастика

Винни – одна из самых востребованных моделей современности (фото: instagram.com/winnieharlow)

К слову, Винни обожает вдохновлять подписчиков. Несколько месяцев назад она дала интервью, где рассказала, как тяжело ей пришлось идти к успеху. Теперь она регулярно выкладывает посты мотивационного содержания, где старается подчеркнуть, что своей цели сможет достичь каждый – при желании и упорном труде. Сама модель после посещения знаменитого фестиваля поделилась восторгом, что это была ее мечта. И теперь она будет направлять еще больше сил на реализацию всех своих задумок.