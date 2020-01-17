Красивые и опасные: Синди Кроуфорд устроила дочке утешительный шопинг

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Синди решила утешить дочь после разрыва отношений шопингом

К семье Кроуфорд-Гербер с нового года приковано пристальное внимание. Напомним, что недавно 18-летняя дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд, также модель Кайя Гербер подтвердила разрыв отношений со скандальным актером Питом Дэвидсоном из-за его психического здоровья, с которым встречалась 3 месяца. 26-летний актер сообщил журналистам, что новогодние каникулы встретил в реабилитационной клинике - у парня давно проблемы с наркотиками. При этом родители Кайи с самого начала были против ее романа с известным голливудским ловеласом с плохой репутацией.

После неоднозначного начала Нового 2020 года и небольшого отдыха в Майами, Кайя вернулась в дождливый Нью-Йорк. Здесь дочку поспешила поддержать звездная мама - 53-летняя Синди Кроуфорд.

Фото: .instagram.com/kaiagerber

Вместе известные мама и дочь решили отвлечься от плохих новостей с помощью популярного метода - шопинга. Женщины прошлись по магазинам, сделали пару стильных покупок и даже успели несколько раз попасть в объективы папарацци. В общем, жизнь налаживается!

Так, для стильной прогулки с мамой Гербер выбрала трендовое в этом сезоне оверсайз-пальто мужского кроя - пальто-пыльник. Наряд серого цвета декорирован также тонкими полосами. Что напоминает деловую моду Уолл-Стрит 80-х.

Трендовый образ модели дополняют укороченные черные джинсы и черная футболка. На ногах - грубые кожаные ботинки на шнуровке. Отдельного внимания заслуживают подобранные аксессуары. А именно - маленькая черная сумочка через плечо и вязаная шапка-бани. Получился любимый стиль Кайи - бунтарский. 18-летнюю модель крайне редко увидишь в платье вне подиума или какой-нибудь официальной вечеринки. В повседневной жизни она предпочитает простые и удобные вещи - совсем как ее мама. Ведь Синди Кроуфорд также любительница кэжуала. А любимая вещь в гардеробе супермодели - джинсы.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер (фото: instagram.com/kaiagerber)

Во время шопинга Кайя успела показать поклонникам парочку селфи. На одном из фото девушка позирует со своей звездной мамой. Красотки примерили массивные солнцезащитные очки. Похоже, после скандала из-за неподходящего бойфренда, в семье вновь воцарилась идиллия.

Напомним, ранее 18-летняя дочь Синди Кроуфорд похвасталась сразу двумя татуировками.