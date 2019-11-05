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У шкіряних штанах і облягаючому джемпері: Кім Кардашьян підкреслила форми стильним вбранням

Lite » Мода 05.11.2019 - 22:32
У шкіряних штанах і облягаючому джемпері: Кім Кардашьян підкреслила форми стильним вбранням
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка відзначила 70-річчя Кейтлін Дженнер

Кім Кардашьян завжди знайде привід продемонструвати новий наряд і розкішні форми. На цей раз ним став ювілей батька Кайлі і Кендалл. У минулому Брюс Дженнер, а нині Кейтлін відзначила своє 70-річчя. На святі, яке відбулося ще 28 жовтня, зібралися сестри, а також безліч гостей. Тільки сьогодні у вічно зайнятої Кім знайшлася хвилинка, щоб продемонструвати фото з івенту.У шкіряних штанах і облягаючому джемпері: Кім Кардашьян підкреслила форми стильним вбранням
У шкіряних штанах і облягаючому джемпері: Кім Кардашьян підкреслила форми стильним вбраннямУ шкіряних штанах і облягаючому джемпері: Кім Кардашьян підкреслила форми стильним вбраннямКім на дні народження Кейтлін (фото: instagram.com/kimkardashian)

В честь свята Кім відмовилася від викликають нарядів і зухвалих міні, віддавши предпотение класиці. При цьому вона все ж таки спробувала подчекнуть свою сексуальність за допомогою красивих речей. На сімейну вечерю вона прийшла в брюках кльош під крокодилячу шкіру зі шнурівкою по всій довжині ноги. А на додаток до них наділу світло-салатовий джемпер з довгими рукавами. В руках у негласної королеви Instagram був сірий плащ, а на ногах – світло-бежеві босоніжки на величезному каблуці. Волосся 39-річної красуні були витягнуті і покладені на прямий проділ. Вечірній макіяж зроблений, з чітким стробингом і виразними очима.

У шкіряних штанах і облягаючому джемпері: Кім Кардашьян підкреслила форми стильним вбраннямКендалл Дженнер зазначила 24-річні (фото: instagram.com/kendalljenner)

«Неймовірно щаслива, що більшість із нас знову разом святкували! Вітаємо з 70-річчям, Кейтлін», – написала під постом Кім.

До речі, нещодавно день народження відзначила і Кендалл Дженнер. Одна з найуспішніших у світі моделей 24-річчя відсвяткувала 4 листопада. Вечірку вона також влаштувала для близьких. А в мікроблозі подякувала всім за любов, опублікувавши кілька архівних фото. Також в її сториз з'явилися відео, де вона задуває свічки в колі улюблених сестер.

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