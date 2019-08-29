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Соблазнительная наездница: полуголая Белла Хадид блистает в новой съемке для известного глянца

Lite » Мода 29.08.2019 - 20:32
Соблазнительная наездница: полуголая Белла Хадид блистает в новой съемке для известного глянца
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

22-летняя звезда снялась в новой провокационной съемке

Белла Хадид известна своей любовью к откровенным кадрам, а также к лошадям. И в сентябрьском выпуске V Magazine она продемонстрировала обе эти страсти. Девушка приняла участие в съемке, посвященной последней коллекции Карла Лагерфельда для Fendi.

«В честь последней коллекции Карла Лагерфельда для Fendi, опытная наездница Белла Хадид демонстрирует чистокровный вкус. Хадид бросается вперед, продвигая дом в новую главу под руководством Сильвии Вентурини». Так описали новую кавер-стори на странице бренда в Instagram.

Соблазнительная наездница: полуголая Белла Хадид блистает в новой съемке для известного глянцаБелла в новой съемке (фото: instagram.com/vmagazine)

Съемка получилась необычной. Белла примерила изысканные вещи, в которых чувствуется дух модного дома. Жакеты, плащи, необычные головные уборы – все напоминает о приближающейся осени и обещает сделать ее уютной и стильной.

Соблазнительная наездница: полуголая Белла Хадид блистает в новой съемке для известного глянцаЗнойная красотка Белла не может без обнаженных фото (фото: instagram.com/vmagazine)

Не обошлось и без соблазнительных кадров. На одном фото младшая Хадид предстала в брюках с высокой посадкой и шелковой блузе, которую надела на голое тело. Обнаженная грудь Беллы, слегка растрепанная мокрая укладка, чувственный макияж и безупречный свет, бросающий золотистые отблески на юную красавицу – даже в строгую съемку мастерам удалось внести нотку сексуальности, присущей популярной модели.

Соблазнительная наездница: полуголая Белла Хадид блистает в новой съемке для известного глянцаБелла с детства любит лошадей (фото: instagram.com/bellahadid)

Сама Белла поделилась на своей странице роликом, где она восседает на лошади в роскошных нардах. В подписи она упомянула Карла Лагерфельда, покинувшего их друга, а также всех мастеров.

Соблазнительная наездница: полуголая Белла Хадид блистает в новой съемке для известного глянцаБелла и Джиджи (фото: instagram.com/bellahadid)

Напомним, любовь к лошадям сестрам Хадид привили с детства. Они часто гостили у бабушки по материнской линии, где есть ферма и конюшня. До сих пор знаменитые на весь мир модели периодически выкладывают кадры с дома, который так им дорог. Несколько месяцев назад они собрались там всей семьей, чтобы отметить день рождения бабушки. Джиджи по такому поводу написала трогательный пост, сопроводив его фото с сестрой, мамой и бабушкой, а также любимцами семьи – лошадьми.

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