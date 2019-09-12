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У шкіряному total look: Белла Хадід підкреслила пишні груди і підтягнутий живіт спокусливим нарядом

Lite » Мода 12.09.2019 - 21:31
У шкіряному total look: Белла Хадід підкреслила пишні груди і підтягнутий живіт спокусливим нарядом
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель блищить на Тижні моди

Белла Хадід приймає активну участь у показах, а також відвідує численні вечірки Тижні мод у Нью-Йорку. Образи для івентів вона підбирає відповідні її стилю – виразні і сексуальні. Один з них вона продемонструвала кілька годин тому. Красуня приміряла шкіряний костюм в коричнево-жовтих тонах.

Ансамбль склали розкльошені брюки з низькою посадкою і коротка куртка з різнокольоровими вставками і замками, які підкреслили її форми і підтягнутий живіт. Доповнили ансамбль черевики на стійкому каблуці з квадратним носком, а також сумочка з леопардовим принтом. Масивні ланцюжки на шиї, золоті кільця у вухах і волосся, зібране у високий «кінський» хвіст – такий образ зробив 22-річну модель зухвалою і спокусливою.

У шкіряному total look: Белла Хадід підкреслила пишні груди і підтягнутий живіт спокусливим нарядомУ шкіряному total look: Белла Хадід підкреслила пишні груди і підтягнутий живіт спокусливим нарядомУ шкіряному total look: Белла Хадід підкреслила пишні груди і підтягнутий живіт спокусливим нарядомУ шкіряному total look: Белла Хадід підкреслила пишні груди і підтягнутий живіт спокусливим нарядомБелла Хадід в компанії друзів і колег (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла опублікувала цілу серію фото, де він позує з друзями і сестрою і додала жартівливий підпис, що її буквально змушують завести свій youtube-канал. Заодно вона запитала ради фоловерів, пропонуючи відповісти в коментарях: так чи ні. Звичайно ж, більшість фанатів знаменитої моделі заявили, що хочуть бачити її відео.

Белла на показі Марка Джейкобса (відео: instagram.com/marcjacobs)

Також Белла з сестрою взяли участь у завершальному нью-йоркський Тиждень моди показі від Марка Джейкобса. Дівчина продемонструвала ефектний наряд в ковбойському стилі – джинси з високою посадкою, рожевий светр з візерунком і високі сірі чоботи, а на завершення – капелюшок і боа і масивні підвіски. Для Джіджі підібрали більш жіночний і романтичний образ – вона перевтілилася в мрійливу дівчину у пастельних відтінків сукні і капелюсі з в'язаними квітами.

У шкіряному total look: Белла Хадід підкреслила пишні груди і підтягнутий живіт спокусливим нарядомКайя Гербер і Джіджі Хадід (фото: instagram.com/marcjacobs)

Серед інших зірок, які взяли участь у яскравому шоу, були Кайя Гербер, а також Натан Вестлінг. Сам маестро завершив показ виходом у червоних черевиках на величезних підборах і платформі, поставивши яскравий акорд всьому дійству. В описі до колекції він додав, що вона покликана пробудити радість життя та оспівати рівність, індивідуальність, щастя і оптимізм.

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