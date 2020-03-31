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У шкіряному костюмі і облягаючому боді: Кім Кардашьян демонструє пишні форми в стильному total look

Lite » Мода 31.03.2020 - 21:33
У шкіряному костюмі і облягаючому боді: Кім Кардашьян демонструє пишні форми в стильному total look
Кім Крадашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка показала новий образ

Кім Кардашьян, незважаючи на вірус та ізоляцію населення, не припиняє будувати власний бізнес. 39-річна знаменитість випускає косметику і нові лінії свого бренду одягу. Цього разу Кім пропонує коригуючу білизну тілесного відтінку, яку, як завжди, вирішила продемонструвати сама.

У шкіряному костюмі і облягаючому боді: Кім Кардашьян демонструє пишні форми в стильному total lookКім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка одягла стильний шкіряний костюм: подовжений піджак, а також облягаючі штани. А доповнила його відвертим облягаючим боді тілесного відтінку, яке підкреслило пишні форми красуні. Аутфіт розбавили кілька ланцюжків з великими підвісками. Волосся вона витягла і розпустила по плечах, а макіяж зробила в своїх улюблених коричневих відтінках. Вийшло стильно і спокусливо. Втім, практично кожен лук Кардашьян виходить досить вдалим. У цьому сезоні шкіра знову на піку популярності. Так що, поки є час, можна сміливо підбирати собі речі з цього матеріалу.

У шкіряному костюмі і облягаючому боді: Кім Кардашьян демонструє пишні форми в стильному total lookКім обожнює міняти вбрання (фото: instagram.com/kimkardashian)

У підпису знаменита бізнесвумен позначила, що вона має намір влаштувати благодійну акцію. «Лінія коригуючої білизни знову тут! @SKIMS Solutionwear знову в продажу на SKIMS.COM. Щоб відсвяткувати нашу шестимісячну річницю, ми поповнили асортимент Solutionwear, що підірвав ринок модного одягу. При поповненні запасів SKIMS зможе допомогти постраждалим від COVID-19, завдяки нашому зобов'язанню пожертвувати 1 мільйон доларів на підтримку матерів і дітей в цей важкий час», – написала зірка у своєму мікроблозі.

Нагадаємо, бренд утягуючої білизни Кім спочатку потрапив у великий скандал, так як назву для нього було вибрали не зовсім вдало – Kimono. Через співзвучність з традиційним японським одягом воно викликало бурхливу реакцію у користувачів мережі. В результаті Кім на деякий час взяла паузу. А після вибрала нове ім'я свого дітища, вибачилася перед фоловерами всього світу і почала завойовувати ринок, і, як бачимо, успішно. Браво, Кім!

Мамині модниці: Кім Кардашьян демонструє пристрасть дочок до стильного вбрання Вона досконала: Кім Кардашьян захопила розкішним тілом в спокусливій сукні
Новини України Кім Кардашян
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