В ковбойских брюках и на каблуках: Ким Крадашьян покорила пышными формами в эффектном наряде

Ким Кардашьян вновь примерила необычный наряд, который полной мерой продемонстрировал достоинства ее фигуры. Звезда облачилась в облегающие брюки бежевого оттенка с бахромой по бокам, а также топ с перекрещенными лямками. В дополнение к луку идеально подошли сапоги-казаки, а также крупные серьги-кольца. Волосы она убрала, а в макияже не стала изменять своим любимым коричнево-бежевым тонам. В галерею она добавила пару фото, чтобы поклонники могли рассмотреть ее роскошное тело со всех сторон.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Королева, «Лучшая», «Дикий, дикий Вест», «Вау», «Так великолепна», «Я влюблен», «Что за чудесный стиль, Ким»… Такие комментарии в ответ посыпались звезде соцсетей. Фото набрало более 2 миллионов лайков, и они продолжают появляться на странице 39-летней дивы.

Ранее Ким продемонстрировала, в чем ходит дома. Звезда запостила сразу несколько фото, которые отражают ее ежедневный быт. Она выбирает комфортные трикотажные топы, а также костюмы из своей линии Skims. С помощью поста она буквально пустила фанатов к себе в ежедневную рутину. Оказывается, Ким сама стирает вещи, обожает есть попкорн перед телевизором, а также делать селфи по утрам в постели. Поклонники звезды оценили ее откровенность, поставив посту около 3 миллионов лайков, в комментариях отметили, что она очень красива даже без макияжа и роскошных нарядов.

Ким и Кортни обожают комфортные вещи для дома (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, Ким выпускает свою линию одежды уже больше года. Бренду пришлось пережить нелегкие времена, так как Ким выбрала не совсем корректное название для него, используя слово «кимоно» в нетрадиционном для него значении. Она вызвала волну критики и негатива в сети. Позже Ким и ее команда извинились за такую путаницу, переименовали свое детище и начали сначала. Теперь марка процветает, как и остальные проекты знаменитости и ее семьи.