В ковбойських штанах і на підборах: Кім Крадашьян підкорила пишними формами в ефектному вбранні

Кім Кардашьян знову приміряла незвичайне вбрання, що повною мірою продемонструвало достоїнства її фігури. Зірка вбралася в облягаючі штани бежевого відтінку з бахромою по боках, а також топ з перехрещеними лямками. На додаток до лука ідеально підійшли чоботи-козаки, а також великі сережки-кільця. Волосся вона прибрала, а в макіяжі не стала зраджувати своїм улюбленим коричнево-бежевим тонам. В галерею вона додала пару фото, щоб шанувальники могли розглянути її розкішне тіло з усіх боків.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Королева», «Найкраща», «Дикий, дикий Вест», «Вау», «Так прекрасна», «Я закоханий», «Що за чудесний стиль, Кім»... Такі коментарі у відповідь посипалися на зірку соцмереж. Фото набрало більше 2 мільйонів лайків, і вони продовжують з 'являтися на сторінці 39-річної діви.

Раніше Кім продемонструвала, в чому ходить вдома. Зірка запостила відразу кілька фото, які відображають її щоденний побут. Вона вибирає комфортні трикотажні топи, а також костюми з своєї лінії Skims. За допомогою посту вона буквально пустила фанів до себе в щоденну рутину. Виявляється, Кім сама пере речі, обожнює їсти попкорн перед телевізором, а також робити селфі вранці в ліжку. Шанувальники зірки оцінили її відвертість, поставивши посту близько 3 мільйонів лайків, коментарів відзначили, що вона дуже гарна навіть без макіяжу і розкішних речей.

Кім і Кортні обожнюють комфортні речі для дому (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, Кім випускає свою лінію одягу вже більше року. Бренду довелося пережити нелегкі часи, так як Кім вибрала не зовсім коректну назву для нього, використовуючи слово «кімоно» в нетрадиційному для нього значенні. Вона викликала хвилю критики і негативу в мережі. Пізніше Кім та її команда вибачилися за таку плутанину, перейменували своє дітище і почали спочатку. Тепер марка процвітає, як і інші проекти знаменитості та її сім'ї.