Костюм пряника і плаття з LED підсвічуванням: Тіна Кароль вразила казковими перевтіленнями

Ефектна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Сукня з підсвічуванням шили спеціально під замовлення

22 грудня в столичному Палаці Спорту відбулося відкриття масштабного 3-денного шоу «Різдвяна історія з Тіною Кароль», яку співачка Тіна Кароль, яка раніше зачарувала фанатів різдвяним образом, готує спільно з командою каналу «1+1». На гала-шоу популярні українські артисти підготували багато музичних сюрпризів, а команда «1+1 Продакшн» сконструювала атмосферні різдвяні декорації. Сама Тіна Кароль дивувала глядачів не тільки силою голосу, а й неймовірними нарядами, які змінювалися практично в кожному номері.

Серед образів співачки варто відзначити унікальну сяючу сукню з LED підсвічуванням. Її команда дизайнерів більше двох місяців виготовляла спеціально для «Різдвяної історії». Основою для сукні став об'ємний каркас з сотнями лампочок. Вони під час виступу підсвічували різними кольорами білосніжний корсет костюма, який нагадував сніжинку. Над його створенням працювала відомий український дизайнер Вікторія Гресь, на рахунку якої наряди для перших леді України і Джанет Джексон.

Тіна Кароль у сукні з підсвічуванням

У цій сукні співачка разом з дитячим хором заспівала пісню «Україна - це ти», що стало одним з найбільш чуттєвих моментів концерту. Глядачі підспівували Тіні Кароль і засвітили тисячі ліхтариків в залі Палацу спорту.

Здивувала Тіна Кароль також веселим костюмом великого імбирного пряника. У ньому співачка вийшла на сцену під час виступу Дзідзьо і станцювала разом з дитячим балетом. А після свого виступу такий же костюм довелося надіти і самому Дзідзьо.

На концерті виступили популярні українські зірки - MONATIK, DZIDZIO, Беz обмежень, Олег Скрипка та ВВ, KHAYAT і Жіночий Квартал. Вони виконали на сцені стародавні українські колядки в сучасному аранжуванні, а також улюблені всіма глядачами хіти.

Уже сьогодні на глядачів чекає другий день гала-концертів «Різдвяна історія з Тіною Кароль», в якому також візьмуть участь «ВРЕМЯ И СТЕКЛО», MICHELLE ANDRADE, KAZKA і The Hardkiss. Так, Надя Дорофєєва та Позитив з групи «ВРЕМЯ И СТЕКЛО» в костюмах Санти і Снігуроньки піднімуться в повітря на великих неонових санях, а Мішель Андраде стане на ковзани і виконає номер разом з маленькими фігуристами.

На теплом сімейного шоу крім яскравих виступів зірок глядачів чекають атмосферні декорації - сцена у вигляді великого подарунка, льодовий каток, 3-метрова 3D-ялинка та сяюча ялинкова іграшка. А ведучими масштабного концерту разом з Тіною Кароль буде маленький хлопчик - Женя Лебедин, який раніше зіграв роль сина артистки в першому мюзиклі «Різдвяна історія».

Гала-концерт «Різдвяна історія з Тіною Кароль» відбудеться ще 23 і 24 грудня у Палаці спорту. Купити квитки можна на сайті Kontramarka.ua. А телеверсію концерту покаже телеканал «1+1» на різдвяні свята.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль підігріла чутки про роман з Даном Баланом. Крім того, Дан Балан відверто зізнався в тому, що їх з Тіною Кароль пов'язують романтичні стосунки.