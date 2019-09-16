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Кортни Кардашьян похвасталась пышными формами в прозрачном платье

Lite » Мода 16.09.2019 - 19:29
Кортни Кардашьян похвасталась пышными формами в прозрачном платье
Кортни Кардашьян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Звезда покорила сеть "голым" фото

Кортни Кардашьян – одна из участниц популярного шоу и старшая из сестер, которая весной этого года отметила свой 40-й день рождения. В честь праздника она засыпала сеть детскими снимками, а вот выходов в вечерних нарядах от нее так и не дождались. Несколько часов назад она показала ролик с прошедшего праздника и прояснила ситуацию.

Кортни на дне рождения (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Звезда опубликовала видео в черном "голом" платье – она идет за руку с дочкой Пенелопой, а вокруг них "пылают" праздничные фейерверки. "Я потеряла свой телефон на вечеринке по случаю дня рождения (это значит, что это была очень спокойная ночь), так что это единственное видео, которое у меня есть. К счастью, мы снимали, и сегодня вечером на #kuwtk выйдет мой день рождения!", – написала знаменитость.

Кортни Кардашьян похвасталась пышными формами в прозрачном платьеКортни Кардашьян похвасталась пышными формами в прозрачном платье

Кортни демонстрирует спортивную фигуру (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Внимание сети тут же привлек откровенный наряд Кортни. Поклонники стали хвалить ее фигуру, называя роскошной и стильной. Нужно признать, что платье с прозрачными вставками сделало фигуру старшей Кардашьян соблазнительной, но не выглядело вызывающе или безвкусно. Дополнили его босоножки на каблуке и минимум украшений. Пенелопа была в светлом пышном платьице с аппликацией на груди и высоких розовых сапожках.

Кортни Кардашьян похвасталась пышными формами в прозрачном платье

Кортни на отдыхе (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Свое фигуру звезда успела показать и на пляже. Она отправилась на отдых, откуда делает жаркие фото. Белый купальник с топом и шортиками подчеркнул стройные ноги, тонкую талию и загар. К слову, на фото она позирует с помощницей семьи Кардашьян – Стефани Шепард. Интересно, что девушка примерила такой же купальник, но ярко-красный. Также Кортни показала и другую модель купальника – желтый с откровенным лифом и высокими трусиками. Еще раз тем самым показав, что к ее подтянутой фигуре подойдет любой.

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