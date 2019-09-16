Кортні Кардашян похвалилася пишними формами в прозорій сукні

Кортні Кардашян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Зірка підкорила мережу "голим" фото

Кортні Кардашян – одна з учасниць популярного шоу і старша з сестер, яка навесні цього року відзначила свій 40-й день народження. В честь свята вона засипнала мережу дитячими знімками, а ось виходів у вечірніх вбраннях від неї так і не дочекалися. Кілька годин тому вона показала ролик з минулого свята і прояснила ситуацію.

Кортні на дні народження (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Зірка опублікувала відео в чорній "голій" сукні – вона йде за руку з дочкою Пенелопою, а навколо них "палають" святкові феєрверки. "Я загубила свій телефон на вечірці з нагоди дня народження (це значить, що це була дуже спокійна ніч), так що це єдине відео, яке у мене є. На щастя, ми знімали, і сьогодні ввечері на #kuwtk вийде мій день народження!", – написала знаменитість.

Кортні показала спортивну фігуру (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Увагу мережі відразу ж привернув відвертий наряд Кортні. Шанувальники почали хвалити її фігуру, називати розкішною і стильною. Потрібно визнати, що сукня з прозорими вставками зробила фігуру старшої Кардашьян привабливою, але не виглядала зухвало або без смаку. Доповнили його босоніжки на підборах і мінімум прикрас. Пенелопа була в білій пишним сукня з аплікацією на грудях і високих рожевих чобітках.

Кортні на відпочинку (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Свою фігуру зірка встигла показати і на пляжі. Вона вирушила на відпочинок, звідки робить жаркі фото. Білий купальник з топом і шортиками підкреслив стрункі ноги, тонку талію і засмага. До речі, на фото вона позує з помічницею сім'ї Кардашьян – Стефані Шепард. Цікаво, що дівчина приміряла такої ж купальник, але яскраво-червоний. Також Кортні показала і іншу модель купальника – жовтий з відвертим ліфом і високими трусиками. Ще раз тим самим показавши, що до її підтягнутою фігурі підійде будь-який.