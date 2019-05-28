Королева стиля и эпатажа: Рианна засыпала сеть чувственными образами

Рианна, которая недавно представила свой бренд одежды Fenty, не устает демонстрировать стильные образы. Так, она уже успела показать короткое платье-пиджак, которое надела на презентацию марки в Париже, стильный джинсовый образ и массу других вещей из дебютной коллекции. На очереди – нечто еще более откровенное и провокационное.

Рианна не устает менять образы (фото: instagram.com/badgalriri)

Несколько часов назад девушка поделилась с подписчиками серией снимков. На одном она позирует в платье без бретелей, открывающем обнаженные плечи. На втором – белую футболку, горчичного оттенка мини-юбку, куртку и крупные солнцезащитные очки. Дополняет образ маникюр кислотно-зеленого оттенка, яркий макияж, высокий хвост на затылке, а также множество подвесок.

В образах Рианны продумана каждая деталь (фото: instagram.com/badgalriri)

Поклонники, которые привыкли к тому, что их королева регулярно выкладывает все новые образы, порой не могут найти слов для выражения своих восторгов. Тем не менее экспрессии им не занимать.

Нереальна

Мой королева

Ты выглядишь потрясающе

Ты просто мечта

Черт!

Сексуальна! Это все, что вы думаете, глядя на эту женщину

О боже! Это мой следующий цвет ногтей

Одержимость!

Мой детка! Жду твоих новых постов

Ты хочешь меня убить?

Ты очень хорошенькая

Ты выглядишь чертовски хорошо!

Вау! Просто совершенна!

Рианна с макияжем от собственного бьюти-бренда (фото: instagram.com/badgalriri)

Также многие подписчики возмутились, что девушка занята чем угодно, кроме музыки. И действительно, горячая барбадосская красавица практически полностью переключилась на дизайн одежды и ведение своего бизнеса. Так, у нее есть собственный бельевой бренд Savage, которому она уделяет много времени. А до этого соул-дива создала одну из самых успешных косметических марок Fenty Beauty. Которую, кстати обожают не только обычные пользователи, но и профессиональные визажисты. Возможно, дело в широком спектре оттенков продуктов для кожи, которые можно подобрать под любой типаж. Таким ассортиментом может похвастаться не каждый прослабленный в мире бьюти бренд. К тому же Рианна регулярно обновляет список новинок, отлично чувствуя тенденции рынка.