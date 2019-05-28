Королева стилю і епатажу: Ріанна засипала мережа чуттєвими образами

Ріанна, яка недавно представила свій бренд одягу Fenty, не втомлюється демонструвати стильні образи. Так, вона вже встигла показати коротке плаття-піджак, яка одягла на презентацію марки в Парижі, стильний джинсовий образ і масу інших речей з дебютної колекції. На черзі – щось ще більш відверте і провокативне.

Ріанна не втомлюється змінювати образи (фото: instagram.com/badgalriri)

Кілька годин тому дівчина поділилася з фоловерами серією знімків. На одному вона позує в сукні без бретелей, що відкриває оголені плечі. На другому приміряла білу футболку, гірчичного відтінку міні-спідницю, куртку та великі сонцезахисні окуляри. Доповнює образ манікюр кислотно-зеленого відтінку, яскравий макіяж, високий хвіст на потилиці, а також безліч підвісок.

В образах Ріанни продумана кожна деталь (фото: instagram.com/badgalriri)

Шанувальники, які звикли до того, що їх королева регулярно викладає все нові образи, часом не можуть знайти слів для вираження своїх захоплень. Тим не менш експресії їм не позичати.

Нереальна

Мій королева

Ти виглядаєш приголомшливо

Ти просто мрія

Чорт!

Сексуальна! Це все, що ви думаєте, дивлячись на цю жінку

О боже! Це мій наступний колір нігтів

Одержимість!

Моя дитинко! Чекаю твоїх нових постів

Ти хочеш мене вбити?

Ти дуже гарненька

Ти виглядаєш до біса чудово!

Вау! Просто досконала!

Ріанна з макіяжем від власного б'юті-бренду (фото: instagram.com/badgalriri)

Також багато фанів обурилися, що дівчина зайнята чим завгодно, крім музики. І дійсно, гаряча барбадоська красуня практично повністю переключилася на дизайн одягу та ведення власного бізнесу. Так, у неї є власний білизняний бренд Savage, якому вона приділяє багато часу. А до цього соул-діва створила одну з найбільш успішних косметичних марок Fenty Beauty. Яку, до речі обожнюють не тільки звичайні користувачі, але і професійні візажисти. Можливо, справа в широкому спектрі відтінків продуктів для шкіри, які можна підібрати під будь-який типаж. Таким асортиментом може похвалитися не кожен прослабленный в світі б'юті бренд. До того ж Ріанна регулярно оновлює список новинок, відмінно відчуваючи тенденції ринку.