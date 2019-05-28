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Королева стилю і епатажу: Ріанна засипала мережа чуттєвими образами


31-річна співачка пробує себе в різних іпостасях

Ріанна, яка недавно представила свій бренд одягу Fenty, не втомлюється демонструвати стильні образи. Так, вона вже встигла показати коротке плаття-піджак, яка одягла на презентацію марки в Парижі, стильний джинсовий образ і масу інших речей з дебютної колекції. На черзі – щось ще більш відверте і провокативне.

Ріанна не втомлюється змінювати образи (фото: instagram.com/badgalriri)

Кілька годин тому дівчина поділилася з фоловерами серією знімків. На одному вона позує в сукні без бретелей, що відкриває оголені плечі. На другому приміряла білу футболку, гірчичного відтінку міні-спідницю, куртку та великі сонцезахисні окуляри. Доповнює образ манікюр кислотно-зеленого відтінку, яскравий макіяж, високий хвіст на потилиці, а також безліч підвісок.

В образах Ріанни продумана кожна деталь (фото: instagram.com/badgalriri)

Шанувальники, які звикли до того, що їх королева регулярно викладає все нові образи, часом не можуть знайти слів для вираження своїх захоплень. Тим не менш експресії їм не позичати.

  • Нереальна
  • Мій королева
  • Ти виглядаєш приголомшливо
  • Ти просто мрія
  • Чорт!
  • Сексуальна! Це все, що ви думаєте, дивлячись на цю жінку
  • О боже! Це мій наступний колір нігтів
  • Одержимість!
  • Моя дитинко! Чекаю твоїх нових постів
  • Ти хочеш мене вбити?
  • Ти дуже гарненька
  • Ти виглядаєш до біса чудово!
  • Вау! Просто досконала!

Ріанна з макіяжем від власного б'юті-бренду (фото: instagram.com/badgalriri)

Також багато фанів обурилися, що дівчина зайнята чим завгодно, крім музики. І дійсно, гаряча барбадоська красуня практично повністю переключилася на дизайн одягу та ведення власного бізнесу. Так, у неї є власний білизняний бренд Savage, якому вона приділяє багато часу. А до цього соул-діва створила одну з найбільш успішних косметичних марок Fenty Beauty. Яку, до речі обожнюють не тільки звичайні користувачі, але і професійні візажисти. Можливо, справа в широкому спектрі відтінків продуктів для шкіри, які можна підібрати під будь-який типаж. Таким асортиментом може похвалитися не кожен прослабленный в світі б'юті бренд. До того ж Ріанна регулярно оновлює список новинок, відмінно відчуваючи тенденції ринку.

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