Королева спорт-шика: Ким Кардашьян в стильном наряде отправилась на шопинг с бабушкой

Ким Кардашьян на днях отправилась в Ереван. В планы знаменитой теледивы и звезды Instagram входило участие в 23-м Всемирном конгрессе информационных технологий WCIT 2019. Помимо этого, она хочет воздать дань своим корням и уладить некоторые бизнес-вопросы. Как рассказала Ким в интервью, она намерена начать продажу парфюмов и белья в родных краях.

Ким решила отдать дань корням (фото: instagram.com/kimkardashian)

Еще одно важное мероприятие – крещение младших детей. Таинство состоялось в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Как сообщают инсайдеры, все прошло строго по правилам без каких-либо "особых церемоний". Детям дали армянские имена: 3-летний Сейнт получил при крещении имя Григор, годовалая Чикаго – Ашхен, а малыш Псалм – Вардан. Напомним, 6-летняя Норт была крещена также в армянской церкви еще в 2015-м году в Иерусалиме.

В честь такго события в Армению прибыла и старшая сестра Ким – Кортни, которая также прихватила всех троих детей.

Ким на шопинге (фото: instagram.com/kimkardashian)

В перерывах же она не забывает встречаться с родными и заниматься чисто женскими делами. К примеру, вместе со своей бабушкой она решила устроить шопинг. Звезда опубликовала пару кадров, где они позируют вдвоем. "Рождественские покупки делают меня счастливой в любое время года. Особенно с моей бабушкой MJ", – написала Ким под фото.

Ким обожает наряды в спортивном стиле (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для похода по магазинам она выбрала максимально комфортный образ. Ансамбль составили спортивные брюки, серое худи, куртка цвета хаки и белые кроссовки. Дополнили их яркий макияж и безупречная укладка. Бабушка была одета не менее стильно: черные широкие брюки, красный джемпер, лоферы ему в тон, а дополняла наряд трендовая подвеска в виде ключика.

Фолловеры звезды засыпали ее комплиментами, называя "королевой" и "богиней". За пару часов фото набрали более миллиона лайков и много тысяч комментариев. Что ж, именно за свою страсть к семье и корням Ким во многом и заслужила любовь своих подписчиков.