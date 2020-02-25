Королева подіуму: Наомі Кемпбелл блиснула стрункими ніжками в ефектній сукні

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель підкорила Париж

Наомі Кемпбелл у свої 49 не відстає від більш молодих колег, весь час беручи участь в показах. Цього разу культова модель пройшлася по подіуму на шоу Kenneth Ize в Париже. Супермодель демонструвала яскраве плаття-сорочку в подовжню синьо-червоно-зелену смугу. З поясом на талії, незвичайним коміром і бахромою, воно виглядало на знаменитою красуні максимально ефектно. Зірка вкотре показала свою знамениту стрункість, блиснувши тонкою талією і стрункими ніжками.

Новий образ Наомі (фото: instagram.com/naomi)

«Вітаю @kennethize з вашим першим сьогоднішнім шоу в Парижі, я так пишаюся вами! Прекрасна колекція, спасибі. Вперше сезонні колекції в Парижі мають 3 африканських дизайнера», – написала модель. Нагадаємо, Наомі – одна з активісток за рівні права на подіумі і в світі моди, а тому завжди підтримує африканських моделей та дизайнерів.

Наомі досі бере участь у показах (фото: instagram.com/naomi)

Шанувальники залишилися в захваті від нового образу своєї улюбленої моделі. «Королева», «перша», «найкраща», «мотивація», «вау» – пишуть вони. Не оминули коментатори і нев'янучу красу моделі, якій цього року виповниться 50 років. Нагадаємо, днями Наомі показала селфі, на якому знову постала з бездоганною шкірою і сяючим у всіх сенсах особою. Модель, яка прославилася ще в 90-е, не втомлюється дивувати шанувальників.

До речі, до свого віку Наомі ставиться спокійно і навіть філософськи. Вона впевнена, що ця цифра стане знаковою для неї. На свій день народження, який модель відзначає 22-го травня, вона планує зібрати друзів і рідних, щоб подякувати за допомогу і підтримку на своєму шляху. За словами Кемпбелл, вона вже практично не може дочекатися цього дня.