ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Королева подіуму: Наомі Кемпбелл блиснула стрункими ніжками в ефектній сукні

Lite » Мода 25.02.2020 - 20:34
Королева подіуму: Наомі Кемпбелл блиснула стрункими ніжками в ефектній сукні
Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель підкорила Париж

Наомі Кемпбелл у свої 49 не відстає від більш молодих колег, весь час беручи участь в показах. Цього разу культова модель пройшлася по подіуму на шоу Kenneth Ize в Париже. Супермодель демонструвала яскраве плаття-сорочку в подовжню синьо-червоно-зелену смугу. З поясом на талії, незвичайним коміром і бахромою, воно виглядало на знаменитою красуні максимально ефектно. Зірка вкотре показала свою знамениту стрункість, блиснувши тонкою талією і стрункими ніжками.

Королева подіуму: Наомі Кемпбелл блиснула стрункими ніжками в ефектній сукні

Новий образ Наомі (фото: instagram.com/naomi)

«Вітаю @kennethize з вашим першим сьогоднішнім шоу в Парижі, я так пишаюся вами! Прекрасна колекція, спасибі. Вперше сезонні колекції в Парижі мають 3 африканських дизайнера», – написала модель. Нагадаємо, Наомі – одна з активісток за рівні права на подіумі і в світі моди, а тому завжди підтримує африканських моделей та дизайнерів.

Королева подіуму: Наомі Кемпбелл блиснула стрункими ніжками в ефектній сукніНаомі досі бере участь у показах (фото: instagram.com/naomi)

Шанувальники залишилися в захваті від нового образу своєї улюбленої моделі. «Королева», «перша», «найкраща», «мотивація», «вау» – пишуть вони. Не оминули коментатори і нев'янучу красу моделі, якій цього року виповниться 50 років. Нагадаємо, днями Наомі показала селфі, на якому знову постала з бездоганною шкірою і сяючим у всіх сенсах особою. Модель, яка прославилася ще в 90-е, не втомлюється дивувати шанувальників.

До речі, до свого віку Наомі ставиться спокійно і навіть філософськи. Вона впевнена, що ця цифра стане знаковою для неї. На свій день народження, який модель відзначає 22-го травня, вона планує зібрати друзів і рідних, щоб подякувати за допомогу і підтримку на своєму шляху. За словами Кемпбелл, вона вже практично не може дочекатися цього дня.

В брюках кльош і бюстгальтері: Алессандра Амбросіо похвалилася струнким тілом в незвичайному вбранні Багатозадачна матуся: Ешлі Грем показала, як встигає займатися дитиною і роботою
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся