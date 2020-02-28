Королева Летиція вразила незвичним образом в червоній сукні і з новою зачіскою

Королева Летиція (колаж: РБК-Україна)

Королева Летиція також змінила звичну зачіску з гладкими волоссям

Після низки стильних виходів Меланії та Іванки Трамп під час їх візиту до Індії, настала черга ще одної "високопоставленої красуні" проявити себе. Королева Летиція зазвичай вибирає для своїх образів чіткі, бездоганні лінії. Вона віддє перевагу діловій естетиці для своїх аутфітів. Але 27 лютого королева-консорт Іспанії зробила виняток. І з'явилася на публіці в романтичному образі "для побачень з коханим". Дружина Філіпа IV відвідала ярмарок сучасного мистецтва в Мадриді.

47-річний Летиція наділа чудове червоне плаття по щиколотки для відвідування виставкового центру Ifema Exhibition Centre, де відбулося відкриття щорічної ярмарки ARCO. Зазначимо, що ярмарок сучасного мистецтва ARCO буде проходити до 1 березня. Тут можна не тільки насолодитися творами сучасних майстрів. Але також зустрітися з критиками, обговорити останні тенденції в світі мистецтва і т. д.

Вишукана королева Летиція і король Філіп IV (скріншоти поста: instagram.com/europeroyals)

На відкриття яскравого заходу Летиція вибрала не менш яскравий образ. Перед десятками гостей і фотографів королева Іспанії з'явилася в елегантній сукні від бренду Maje. До речі, досить бюджетної вартості як для представниці монаршої особи — £232. Сукня з сатину рясно прикрашена дрібним квітковим принтом червоного колір на чорному тлі. Вкраплення червоного ефектно підкреслили красу жагучої брюнетки.

Королева Летиція (скриншты поста: instagram.com/europeroyals)

Вишуканий образ довершують лаковані чорні човники на гострій шпильці. Густе волосся на цей раз Летиція не випрямила, а завила в пишні локони. Слід підкреслити, що така зачіска дуже личить дружині Філипа IV. Окремої уваги заслуговує і макіяж. Зазвичай високопоставлені представниці монарших сімей відмовляються від яскравої помади. Однак для виходу 27 лютого Летиція зробила повноцінний вечірній макіяж з акцентом на виразні очі і червоні губки. Строкатий образ завершує пара срібних сережок і золота обручка.Образ Летиції однозначно заслуговує уваги для помпезних вечірок.

Супроводжував свою дружину під час нового візиту і король Іспанії Філіп IV. Король також вибрав яскравий, як для його випадку, образ. Чоловік Летиції одягнув сірий костюм у велику клітку, доповнивши образ білою сорочкою і синьою краваткою з строкатим візерунком.

До речі, Летиція в минулому — журналіст. Тому на подібних заходах вона завжди з величезним задоволенням спілкується зі своїми колишніми колегами. Батьки Летиції — Хесус Хосе Ортіс Альварес і Ана Тогорес — обидва були журналістами. Не дивно, що і Летиція обрала цей шлях. Приміром, Летиція працювала в щоденній іспанській газеті Asturiano La Nueva Espana, перш ніж перейти на ABC — більш популярну національну газету. Вона довгий час працювала на телебаченні і в газетах, перш ніж вийшла заміж за Філіпа IV у 2004 році.