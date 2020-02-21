Королева Летиция в кейпе и удлиненном блейзере показывает ультра-тренды весны 2020

Королева Летиция (коллаж: РБК-Украина)

Королева Испании Летиция показала сразу несколько трендов в одном аутфите

Королева Летиция продолжает совершать ряд деловых визитов, с головой уйдя в обязанности королевы Испании. В начале недели супруга Филиппа IV чествовала победителей различных национальных премий за вклад в развитие науки и медицины. После чего королева-консорт Испании появилась на официальной встрече фонда испанского комитета ЮНИСЕФ. Мероприятие состоялось в Мадриде. Перед публикой Летиция появилась в элегантном деловом образе, в очередной раз продемонстрировав свое безупречное чувство стиля.

47-летняя королева-консорт Испании выбрала для очередной поездки стильный брючный наряд. Однако особенно в образе Летиции выделяется трендовый элемент гардероба - черный кейп от бренда Carolina Herrera с объемными рукавами и крупными накладными карманами. Подчеркнем, что кейп - это must have весны-2020. Во время прошедшей Недели высокой моды в Париже сезона весна-лето сложно было отыскать дизайнера, который бы в своей коллекции не “обыграл” кейп. Напомним, что во время недавнего визита в Дубае дочь президента США Иванка Трамп также продемонстрировала изысканный вечерний образ, набросив на плечи невесомый кейп.

Королева Летиция в кейпе от Carolina Herrera (скриншоты поста: instagram.com/klsnicegirl)

Вернемся же к образу Летиции. В этом сезоне также обязательно следует обратить внимание на брючный костюм с удлиненным жакетом. Для делового визита королева-консорт Испании выбрала серый костюм в крупную клетку от Hugo Boss. Образ дополняет классическая белоснежная блузка со складками в районе горла.

Скриншоты поста: instagram.com/klsnicegirl

Завершают образ черные лаковые лодочки на шпильке черного цвета. В тон образу подобрана кожаная маленькая сумочка с золотой пряжкой. Из аксессуаров Летиция также предпочла черный шарф и неброские золотые серьги. Макияж сделан с акцентом на глаза. Как обычно, образ первой леди Испании был продуман до мелочей.

Напомним, что ранее еще одна стильная красотка показывала, как носить удлиненный блейзер. На неделю моды в Милане прилетела супермодель Ирина Шейк. Однако одна деталь явно портила весь аутфит - растянутые на коленях колготки.