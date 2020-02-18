Как Дюймовочка: Королева Летиция показала, как визуально сделать фигуру хрупкой и стройной

Король Филипп IV и королева Летиция

Королева-консорт Испании в очередной раз доказала, что она - "королева стиля"

Королева Летиция и король Филипп IV с головой окунулись в активные будни. Монаршая семья Испании ежедневно посещает череду светских мероприятий. При этом особенно часто супруги принимают участие в различных церемониях вручения престижных наград и знаков отличия своим подданным. К примеру, несколько дней назад (12 февраля) Летиция в Валенсии посещала торжественную церемонию вручения премии “Принцессы Жироны” за лучшие научные исследования. В это же время король Испании был в Алькала-де-Энаресе, где вручал грамоты премии короля Испании по правам человека.

На этом торжественные мероприятия не заончились. 17 февраля в небольшой королевской резиденции Эль-Пардо в Мадриде монархи Испании провели очередную церемонию награждения. На этот раз Летиция и Филипп IV чествовали победителей различных национальных премий за вклад в развитие науки и медицины. К примеру, Национальная премия в области медицины имени Грегорио Мараньона за вклад в исследование, профилактику, диагностику и лечение сердечно-сосудистой патологии. Или премию "Сантьяго Рамон-и-Кахаль" по биологии… В общем, наград было много.

Но, как обычно, внимание присутствующих и модных СМИ также было направлено на новый образ королевы Летиции. На этот раз монаршая особа буквально превзошла саму себя. Ее Величество продемонстрировала элегантный образ на все случаи жизни, к которому обязательно стоит присмотреться и взять на заметку этой весной.

Элегантная королева Летиция и Филипп IV (скриншоты поста: instagram.com/lady_etiquette)

Супруга Филиппа IV блистала перед камерами в приталенном черном-платье от бренда Сosstores. Платье-футляр длины миди с длинными рукавами идеально подчеркивает фигуру Летиции. Еще одна едва заметная изюминка платья - немного скошенная линия воротника. Обратите также внимание, как эффектно такой образ делает фигуру визуально стройнее.

Тонкую талию Летиция дополнительно подчеркнула кожаным ремнем от бренда Burberry. Довершают ансамбль total black высокие замшевые сапоги-чулки от Steve Madden. Из украшений Летиция отдала предпочтение едва заметным сережкам с бриллиантами. Волосы аккуратно выпрямлены и уложены за плечи. Что тут скажешь, настоящая “королева стиля”.

Детали образа Летиции (скриншот поста: instagram.com/queenletiziastyle)

Филипп IV выбрал деловой черный костюм, гармонично сочетающийся с образом супруги. А также белую рубашку и голубой галстук.

Напомним, ранее королева Летиция и король Филипп с дочерьми впервые за 10 лет обновили семейный фотоальбом.