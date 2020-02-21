Ирина Шейк в растянутых колготках испортила почти что идеальный образ в бежевых тонах

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

В остальном образ Шейк можно назвать идеальным

Ирина Шейк решила по полной использовать возможность как следует отдохнуть (и конечно же, поработать), пока с дочкой сидит Брэдли Купер. Также звездной модели помогает ее мама Ольга Шайхлисламова, которая специально прилетела в Нью-Йорк помогать дочери справляться с материнскими обязанностями. Напомним, что 18 февраля супермодель посетила вечеринку по случаю премии BRIT Awards в Лондоне, где показала эффектный образ в одной только рубашке. Сразу же после афтепати Шейк улетела в Милан, где проходит Неделя моды (18-24 февраля). Все же Ирина не может пропустить показ своего друга - дизайнера Риккардо Тиши.

Длинноногую красотку папарацци уже поджидали в аэропорту. Однако Шейк была к этому готова. Перед десятками камер Ирина блистала в весьма эффектном деловом образе в бежевых тонах. Несмотря на явно бессонную ночь супермодель была на высоте - выглядела очень свежо, улыбалась на камеру фотографам.

Ирина Шейк в аэропорту Милана (скриншоты поста: instagram.com/hollywoodnewsfarsi)

Рассмотрим детали образа Ирины. Для поездки в Милан Ирина выбрала монохромный образ (тренд весны-лета 2020). В центре стильной композиции - костюм из мини-юбки со складками и удлиненного оверсайз-блейзера в полоску. Под пиджаком - облегающая кофточка. Обратите внимание, как выгодно такой комплект визуально удлиняет фигуру. Утеплилась модель с помощью кашемирового пальто классического кроя. Кстати, пальто - от бренда Burberry, дизайнером которого и является Риккардо Тиши. Еще один броский элемент аутфита Шейк - бежевые казаки с тиснением, на шпильке.

Свой роскошный деловой образ Ирина дополнила трикотажными колготками телесного цвета и в тон всему образу. Подчеркнем, что трикотажные колготки, судя по настроениям прошедших недель моды, - must have весны 2020. Однако, как показал пример Ирина, с этим элементом образа следует быть крайне осторожной.

Скриншоты поста: instagram.com/hollywoodnewsfarsi

Так, Шейк допустила явную модную оплошность. Ее образ можно было бы назвать идеальным, если бы не предательски растянутые колготки, которые собирались в отнюдь не стильные складки на коленях. Одна маленькая мелочь бросалась в глаза и сразу же портила весь аутфит.

Хотя, как обычно, Ирине следует отдать должное в выборе аксессуаров. Образ модели довершала кожаная сумка на золотой цепочке, которую Ирина стильно носила под мышкой. Глаза скрывали солнцезащитные очки в черепаховой оправе. Едва заметная золотая цепочка и маленькие сережки в ушках также “сделали свою работу”.

Напомним, ранее Шейк в откровенном мини исполнила тверк на вечеринке Burberry.