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Королева Летиция в брючном костюме трендового оттенка приобщилась к модному движению

Lite » Мода 07.03.2020 - 16:28
Королева Летиция в брючном костюме трендового оттенка приобщилась к модному движению
Королева Летиция (коллаж: РБК-Украина)

Королева Испании в третий раз появилась на публике в одном и том же ансамбле

Королева Летиция снискала славу образца элегантности и примера отменного вкуса. Ее часто называют одной из самых стильных монархинь Европы, и она легко может составить конкуренции "коллегам", например, Кейт Миддлтон и Меган Маркл.Так, на днях супруга короля Испании Филиппа IV вышла в свет в нежных оттенках розового и романтичной юбке-плиссе с градиентом. Теперь же она продемонстрировала уже знакомый образ, который в очередной раз "выручил" королеву Испании во время деловой поездки. Королева Летиция уже третий раз появляется на публике в брючном костюме от Hugo Boss нежно-лилового цвета.

Супруга короля Филиппа VI надела стильный ансамбль для встречи с представителями благотворительного фонда APRAMP в Мадриде.

Она дополнила подчеркнуто элегантный деловой образ белой блузой от Carolina Herrera и лодочками в тон костюма. Так, королева Летиция создала идеальную капсулу, которая является прекрасным готовыми образом для деловых выходов.

Королева Летиция в брючном костюме трендового оттенка приобщилась к модному движению

Королева Летиция в брючном костюме трендового оттенка приобщилась к модному движению

Королева Летиция в брючном костюме трендового оттенка приобщилась к модному движению

Скриншот поста (instagram.com/mixof.royalty.and.stars)

Стоит отметить, что в этой элегантной двойке королева Испании появляется на публике в третий раз. В костюме известного Дома моды она уже побывала на церемонии объявления лауреатов научной премии в Валенсии, а также на приеме в Palacio Real. Таким образом королева Испании выказала свою поддержку модному нынче течению осознанного потребления, ведь это становиться трендом в условиях современности и обострения экологической ситуации в мире.

Ранее королева Летиция в трендовой юбке с принтом анималье выгодно подчеркнула стройные ножки и точеную талию во время церемонии награждения новых почетных послов бренда "Испания".

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