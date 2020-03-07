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Королева Летиція в брючному костюмі трендового відтінку долучилася до модного руху

Lite » Мода 07.03.2020 - 16:28
Королева Летиція в брючному костюмі трендового відтінку долучилася до модного руху
Королева Летиція (колаж: РБК-Україна)

Королева Іспанії в третій раз з'явилася на публіці в одному і тому ж ансамблі

Королева Летиція здобула славу зразка елегантності і приклад відмінного смаку. Її часто називають однією з найстильніших монархинь Європи, і вона легко може скласти конкуренцію "колегам", наприклад, Кейт Міддлтон і Меган Маркл. Так, днями дружина короля Іспанії Філіпа IV вийшла у світ в ніжних відтінках рожевого та романтичній спідниці-плісе з градієнтом. Тепер же вона продемонструвала вже знайомий образ, який в черговий раз "виручив" королеву Іспанії під час ділової поїздки. Королева Летиція вже третій раз з'являється на публіці в брючному костюмі від Hugo Boss ніжно-лілового кольору.

Дружина короля Філіпа VI вдягла стильний ансамбль для зустрічі з представниками благодійного фонду APRAMP в Мадриді.

Вона доповнила підкреслено елегантний діловий образ білою блузою від Carolina Herrera і човниками в тон костюма. Так, королева Летиція створила ідеальну капсулу, яка є прекрасним готовими образом для ділових виходів.

Королева Летиція в брючному костюмі трендового відтінку долучилася до модного руху

Королева Летиція в брючному костюмі трендового відтінку долучилася до модного руху

Королева Летиція в брючному костюмі трендового відтінку долучилася до модного руху

Скріншот поста (instagram.com/mixof.royalty.and.stars)

Варто зазначити, що в цій елегантній двійці королева Іспанії з'являється на публіці в третій раз. В костюмі відомого Будинку моди вона вже побувала на церемонії оголошення лауреатів наукової премії у Валенсії, а також на прийомі в Palacio Real. Таким чином королева Іспанії виявила свою підтримку модній нині течії усвідомленого споживання, адже це стає трендом в умовах сучасності і загострення екологічної ситуації у світі.

Раніше королева Летиція в трендовій спідниці з принтом анималье вигідно підкреслила стрункі ніжки і струнку талію під час церемонії нагородження нових почесних послів бренду "Іспанія".

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