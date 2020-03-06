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Королева Летиция показала самый романтичный образ на весну-2020 в юбке-плиссе с градиентом

Lite » Мода 06.03.2020 - 11:40
Королева Летиция показала самый романтичный образ на весну-2020 в юбке-плиссе с градиентом
Королева Летиция (коллаж: РБК-Украина)

Королева Летиция решила вернуться к беспроигрышным трендам прошлого

Королева Летиция также не отстает от своих “монарших коллег”. И хотя на фоне появления Меган Маркл и принца Гарри в Лондоне очередной выход Летиции “меркнет”. Но все же и ее новый образ заслуживает внимания. Супруга короля Испании Филиппа IV возвращает в тренды благородный градиент. Ее Величество Летиция 5 марта появилась на публике в нежных оттенках розового.

Так, 5 марта в Мадриде в штаб-квартире испанской банковской компании BBVA состоялось официальное мероприятие по случаю Дня редких (орфанных) заболеваний 2020. Как известно, одна из главных программ королевы Испании направлена на поддержание проектов в сфере охраны здоровья Испании. Поэтому она не могла пропустить подобное мероприятие.

Для посещения важного мероприятия, где собрались медики, представители общественных организаций, Летиция выбрала изысканный деловой образ.

Королева Летиция показала самый романтичный образ на весну-2020 в юбке-плиссе с градиентом

Скриншот поста: instagram.com/lady_etiquette

Пред камерами королева-консорт Испании предстала в нежном весеннем аутфите в розовых тонах. В центре внимания — юбка-плиссе с градиентом. Черные складки сочетаются с нежно-розовыми. Постепенно ближе к талии цвет становится более насыщенным. Отметим, что юбки-плиссе длины миди были особенно актуальны летом-2019. Тогда модницы во всем мире буквально сошли с ума по этому романтичному тренду. Но почему бы не прибегнуть к уже проверенному варианту, как это делает Летиция?!

Королева Летиция показала самый романтичный образ на весну-2020 в юбке-плиссе с градиентом

Королева Летиция показала самый романтичный образ на весну-2020 в юбке-плиссе с градиентом

Королева Летиция показала самый романтичный образ на весну-2020 в юбке-плиссе с градиентом

Изысканная Летиция (скриншоты поста: instagram.com/klsnicegirl)

В юбку заправлена атласная рубашка нежного пудрового оттенка, с острым воротничком. Завершают образ бежевые лодочки на шпильке. Острый носок декорирован черной вставкой, что гармонично сочетается с юбкой. В ушках — длинные серьги с флористическими мотивами. Волосы летиция заплела в крупные локоны, что ей больше к лицу, чем просто выпрямленные волосы. Макияж сделан с акцентом на глаза. Но не обошлось без прозрачного блеска на губах.

Образ Летиции однозначно заслуживает внимания на весну-лето 2020.

Напомним, ранее королева Летиция в "хищной" юбке выгодно выделила стройные ножки и осиную талию.

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Новости Украины образКоролева Летиция
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