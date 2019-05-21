Королева Канн: Наталья Водянова изумила поклонников стройностью в платье Versace

Наталья Водянова (фото: Getty Images)

Звезда представила очередной роскошный образ в Каннах

Наталья Водянова, которая только вчера, 20 мая, прибыла в Канны, сразу же привлекла к себе внимание. 37-летняя красавица вышла на ковровую дорожку в полупрозрачном платье Versace и мгновенно получила негласное звание королевы Канн. Образ получился настолько удачным, что им до сих пор восхищается весь интернет. Тем не менее, останавливаться на достигнутом Наталья не намерена. В тот же вечер она примерила еще одно творение от дома моды Донателлы Версаче.

Наталья Водянова примерила еще одно платье итальянского модного дома Versace (фото: Getty Images)

Для второго мероприятия супермодель выбрала нечто совершенно не похожее на предыдущий вариант. Ярко-красное платье на одно плечо с высоким разрезом продемонстрировало длинные ноги модели и ее безупречную фигуру. Дополненное шлейфом и перьями, оно сделало образ торжественным и ярким. Завершили страстный наряд не менее роскошные украшения от Chopard: колье, длинные серьги и кольцо. А также серебристые босоножки на высоких каблуках и безупречный макияж. Волосы Наталья в этот раз предпочла уложить в объемную прическу.

Наталья в Каннах (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья поделилась снимками и короткими видео в сториз и на своей странице, и тут же получила массу приятных комментариев от восторженных подписчиков.

Вы прекрасны! Для меня являетесь примером эталона женственности и красоты!

Вауу! Мой любимый наряд со всех красных дорожек

Так бесконечно шикарно

Наташа, Вы как фарфоровая статуэтка! Вы кушаете вообще?

Изумительный образ

Богиня!

Сама элегантность!

Наташа, Вы прекрасно выглядите! Успехов!

Какая красивая! Слов нет…

Стройняшка! Никогда не скажешь, что мама пятерых!!!

Браво, Наташа! Стиль, достоинство, сдержанность, красота!

Также Водянова выложила короткий ролик, демонстрирующий еще раз ее безупречный с ног до головы образ, и написала: "До свидания, Канны, вы были добры ко мне!". Что ж, за столь короткий период супермодель успела многое, а главное – покорить главную красную дорожку сезона.

Супермодель буквально взорвала сеть своими роскошными образами (фото: instagram.com/natasupernova)

В комментариях к видео поклонники в который раз задались вопросом стройности Натальи и попросили поделиться секретом поддержания себя в форме. Впрочем, сама Наталья никогда не скрывала свои бьюти-правила – она применяет систему питания по группе крови.