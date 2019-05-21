Королева Канн: Наталья Водянова изумила поклонников стройностью в платье Versace

Звезда представила очередной роскошный образ в Каннах
Наталья Водянова, которая только вчера, 20 мая, прибыла в Канны, сразу же привлекла к себе внимание. 37-летняя красавица вышла на ковровую дорожку в полупрозрачном платье Versace и мгновенно получила негласное звание королевы Канн. Образ получился настолько удачным, что им до сих пор восхищается весь интернет. Тем не менее, останавливаться на достигнутом Наталья не намерена. В тот же вечер она примерила еще одно творение от дома моды Донателлы Версаче.
Наталья Водянова примерила еще одно платье итальянского модного дома Versace (фото: Getty Images)
Для второго мероприятия супермодель выбрала нечто совершенно не похожее на предыдущий вариант. Ярко-красное платье на одно плечо с высоким разрезом продемонстрировало длинные ноги модели и ее безупречную фигуру. Дополненное шлейфом и перьями, оно сделало образ торжественным и ярким. Завершили страстный наряд не менее роскошные украшения от Chopard: колье, длинные серьги и кольцо. А также серебристые босоножки на высоких каблуках и безупречный макияж. Волосы Наталья в этот раз предпочла уложить в объемную прическу.
Наталья в Каннах (фото: instagram.com/natasupernova)
Наталья поделилась снимками и короткими видео в сториз и на своей странице, и тут же получила массу приятных комментариев от восторженных подписчиков.
Также Водянова выложила короткий ролик, демонстрирующий еще раз ее безупречный с ног до головы образ, и написала: "До свидания, Канны, вы были добры ко мне!". Что ж, за столь короткий период супермодель успела многое, а главное – покорить главную красную дорожку сезона.
Супермодель буквально взорвала сеть своими роскошными образами (фото: instagram.com/natasupernova)
В комментариях к видео поклонники в который раз задались вопросом стройности Натальи и попросили поделиться секретом поддержания себя в форме. Впрочем, сама Наталья никогда не скрывала свои бьюти-правила – она применяет систему питания по группе крови.