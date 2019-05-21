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Королева Канн: Наталія Водянова здивувала шанувальників стрункістю в сукні Versace

Lite » Мода 21.05.2019 - 16:57
Королева Канн: Наталія Водянова здивувала шанувальників стрункістю в сукні Versace
Наталя Водянова (фото: Getty Images)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Зірка представила черговий розкішний образ в Каннах

Наталя Водянова, яка тільки вчора, 20 травня, прибула в Канни, відразу ж привернула до себе увагу. 37-річна красуня вийшла на доріжку у напівпрозорій сукні Versace і миттєво отримала негласне звання королеви Канн. Образ вийшов настільки вдалим, що ним досі захоплюється весь інтернет. Проте зупинятися на досягнутому Наталя не має наміру. У той же вечір вона приміряла ще одне творіння від будинку моди Донателли Версаче.

Королева Канн: Наталія Водянова здивувала шанувальників стрункістю в сукні VersaceКоролева Канн: Наталія Водянова здивувала шанувальників стрункістю в сукні VersaceНаталя Водянова приміряла ще одну сукню італійського модного будинку Versace (фото: Getty Images)

Для другого виходу супермодель вибрала щось зовсім не схоже на попередній варіант. Яскраво-червоне плаття на одне плече з високим розрізом продемонструвало довгі ноги моделі і її бездоганну фігуру. Доповнене шлейфом і пір'ям, воно зробило образ урочистим і яскравим. Завершили пристрасний образ не менш розкішні прикраси від Chopard: кольє, довгі сережки і кільце. А також сріблясті босоніжки на високих підборах і бездоганний макіяж. Волосся Наталя в цей раз вирішила укласти в об'ємну зачіску.

Королева Канн: Наталія Водянова здивувала шанувальників стрункістю в сукні Versace

Королева Канн: Наталія Водянова здивувала шанувальників стрункістю в сукні VersaceНаталя в Каннах (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя поділилася знімками і короткими відео в сторіз і на своїй сторінці, і тут же отримала масу приємних коментарів від захоплених послідовувачів.

  • Ви прекрасні! Для мене є прикладом еталон жіночності і краси!
  • Вауу! Мій улюблений наряд з усіх червоних доріжок.
  • Так нескінченно шикарно!
  • Наташа, Ви як порцелянова статуетка! Ви їсте взагалі?
  • Дивовижний образ..
  • Богиня!
  • Сама елегантність!
  • Наташа, Ви чудово виглядаєте! Успіхів!
  • Яка гарна! Слів немає...
  • Струнка! Ніколи не скажеш, що мама п'ятьох!!!
  • Браво, Наталю! Стиль, гідність, стриманість, краса!

Також Водянова виклала короткий ролик, що демонструє ще раз її бездоганний з ніг до голови образ, і написала: "До побачення, Канни, ви були ласкаві до мене!" Що ж, за такий короткий період супермодель встигла багато чого, а головне – підкорити головну червону доріжку сезону.

Королева Канн: Наталія Водянова здивувала шанувальників стрункістю в сукні VersaceСупермодель буквально підірвала мережу своїми розкішними образами (фото: instagram.com/natasupernova)

У коментарях до відео шанувальники вкотре задалися питанням стрункості Наталії і попросили поділитися секретом підтримки себе у формі. Втім, сама Наталя їх ніколи не приховувала – вона застосовує систему живлення по групі крові.

Неперевершена: Наталія Водянова підкорила Канни розкішним вбранням від Versace 50 відтінків небесного: Наталія Водянова захопила ніжним образом з Канн
Новини України модельНаталія Водянова
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