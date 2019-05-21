Королева Канн: Наталія Водянова здивувала шанувальників стрункістю в сукні Versace

Зірка представила черговий розкішний образ в Каннах
Наталя Водянова, яка тільки вчора, 20 травня, прибула в Канни, відразу ж привернула до себе увагу. 37-річна красуня вийшла на доріжку у напівпрозорій сукні Versace і миттєво отримала негласне звання королеви Канн. Образ вийшов настільки вдалим, що ним досі захоплюється весь інтернет. Проте зупинятися на досягнутому Наталя не має наміру. У той же вечір вона приміряла ще одне творіння від будинку моди Донателли Версаче.
Наталя Водянова приміряла ще одну сукню італійського модного будинку Versace (фото: Getty Images)
Для другого виходу супермодель вибрала щось зовсім не схоже на попередній варіант. Яскраво-червоне плаття на одне плече з високим розрізом продемонструвало довгі ноги моделі і її бездоганну фігуру. Доповнене шлейфом і пір'ям, воно зробило образ урочистим і яскравим. Завершили пристрасний образ не менш розкішні прикраси від Chopard: кольє, довгі сережки і кільце. А також сріблясті босоніжки на високих підборах і бездоганний макіяж. Волосся Наталя в цей раз вирішила укласти в об'ємну зачіску.
Наталя в Каннах (фото: instagram.com/natasupernova)
Наталя поділилася знімками і короткими відео в сторіз і на своїй сторінці, і тут же отримала масу приємних коментарів від захоплених послідовувачів.
Також Водянова виклала короткий ролик, що демонструє ще раз її бездоганний з ніг до голови образ, і написала: "До побачення, Канни, ви були ласкаві до мене!" Що ж, за такий короткий період супермодель встигла багато чого, а головне – підкорити головну червону доріжку сезону.
Супермодель буквально підірвала мережу своїми розкішними образами (фото: instagram.com/natasupernova)
У коментарях до відео шанувальники вкотре задалися питанням стрункості Наталії і попросили поділитися секретом підтримки себе у формі. Втім, сама Наталя їх ніколи не приховувала – вона застосовує систему живлення по групі крові.