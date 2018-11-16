Королева Йорданії носить речі українського бренду (фото)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Дизайнер марки розповіла, як стилісти королівської родини купували костюм

Королева Йорданії Ранія аль Абдулла обрала вбрання українського дизайнера для однієї із зустрічей з йорданськими жінками-активістками. Представниця королівської сім'ї вибрала блакитний костюм бренду Flow The Label. Про це розповіла дизайнер українського бренду Вікторія Баланюк, передає видання Vogue Ukraine.

Дизайнер марки Вікторія Баланюк розповідає, що з нею зв'язалися стилісти королеви і сказали, що їм дуже сподобався небесно-блакитний брючний костюм з останньої осінньо-зимової колекції Flow The Label і вони хочуть його купити.

Фото: Flow The Label осінь-зима 2018/2019 (vogue.ua)

Модель являє собою небесно-блакитну сорочку і широкі штани. Саме в цьому костюмі королева позує, сидячи на дивані. Фотографію із зустрічі з йорданськими жінками-активістками опублікувала прес-служба королеви Ранії у Instagram.

Фото: (instagram.com/queenrania)

Цікаво, що українські бренди вже давно звернули на себе увагу світових ікон стилю. Серед знаменитостей, які віддали перевагу речам українських дизайнерів стали Бейонсе, Ріанна, Белла Хадід і багато інших.

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Відео: (video.rbc.ua)