Королева бала: 54-летняя Моника Беллуччи блистает в роскошном платье Dior в Венеции

Актриса и ее любимый посетили Венецию
Моника Беллуччи и ее бойфренд – 36-летний художник Николас Лефевр – в эти выходные отправились в Венецию. 11 мая там прошел благотворительный ужин, устроенный домом Dior и приуроченный к 20-летию Фонда Кверини Стампалья. Благодаря костюмированному балу и аукциону были собраны средства на реставрацию памятников в Венеции.
На мероприятие 54-летняя красавица явилась в роскошном образе Dior. Длинное платье с черной плиссированной юбкой и золотым корсетом с цветочным принтом, дополненные объемной накидкой, получился по-настоящему сказочным. Завершили его утонченные украшения Cartier и небольшой красный клатч. Волосы актрисы свободно спадали по плечам, а на лице был нанесен легкий чувственный макияж.
Моника Беллуччи на балу в Венеции (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
"Какая удивительная ночь вчера в Венеции в честь 20-й годовщины бала Тьеполо в #palazzolabia. Спасибо за это волшебное событие", – написала актриса, выложив в сеть несколько фото, которые подписчики тут же начали активно лайкать и комментировать.
Не меньше внимания привлекла личная жизнь знаменитой красавицы. Так, на балу она появилась с Николас, и это всего лишь третье официальное появление пары на публике. Напомним, первый раз она представила любимого на Парижской неделе моды. Одет он был под стать Монике – в черном смокинге и белой рубашке. После пара была замечена на прогулке по городу: они наслаждались обществом друг друга и даже успели покататься на гондоле.
Моника Беллуччи в аэропорту с возлюбленным (скриншоты: instagram.com/monica.bellycci)
Позже папарацци засняли их в аэропорту. Моника была одета в узкие джинсы и черный пиджак, благодаря которым выглядела невероятно стройно и свежо. Правда, в сети тут же появились "претензии" и к такому ее виду. Так, некоторые источники выразили беспокойство по поводу ее якобы чрезмерной худобы.
Напомним, 54-летняя Моника Беллуччи снялась в стильной фотосессии для глянца. Актриса появилась в простых, но от этого не менее привлекательных образах.
Также отметим, что экс-супруг Беллуччи - актер Венсан Кассель - стал отцом в третий раз. Его молодая жена Тина Кунаки 19 апреля родила первенца.