Женщина-мечта: 54-летняя Моника Беллуччи снялась в стильной фотосессии для глянца

Моника Беллуччи (фото: inprintmagazine.com)

Актриса снялась для австралийского журнала Inprint

Моника Беллуччи порадовала поклонников новой работой – 54-летняя актриса приняла участие в съемке для австралийского журнала Inprint. Для майского выпуска итальянская легенда примерила довольно скромный наряд. На обложке она предстала в черном тонком пуловере с длинными рукавами. На лице – минимум макияжа, роскошные волосы зачесаны на прямой пробор и свободно спадают по плечам, на руках – маникюр в натуральных тонах, а на пальце сияет роскошное кольцо Cartier.

Моника Беллуччи на обложе журнала Inprint

Несмотря на простоту, фотосессия получилась стильной и элегантной. Роскошная красавица примерила несколько лаконичных образов. Одним из них она поделилась несколько часов назад в своем Instagram. Моника стоит, прислонившись к стене, и мечтательно смотрит вдаль с загадочной полуулыбкой. "Почти выходные. Наслаждайтесь ими!", – написала она.

И так же, невзирая на закрытость и простоту луков, все равно вызвала бурю восторгов у фолловеров:

"Женщина-мечта", "Натуральная красота", "Волшебная Моника", "Ты выглядишь просто шикарно", "Моника – женщина-мечта", "Самая-самая навсегда", "Выходи за меня замуж", "Итальянская королева", "Прекрасная", "Элегантная и красивая, как всегда", "Ты выглядишь чертовски привлекательно и сексуально. Ты самая красивая женщина в мире…"

Впрочем, есть в журнале и образы более откровенные. Так, на одном из фото она полулежит в голубом джинсовом пиджаке и расстегнутых брюках. А на белой футболке красуется дерзкая надпись: "Беллуччи".

Также в фотосесии она примерила и другие стильные вещи: горчичную водолазку и кожаные брюки с крупным поясом, светло-серый классический костюм и бежевое пальто.

Напомним, с мая 2017-го Моника встречается с 36-летним художником Николя Лафебром, но вопрос о новом замужестве для нее пока не стоит.

Прессе она отвечает четко: "Когда вы дважды были женаты, вам нужно хорошо подумать, прежде чем начинать сначала, чтобы понять, почему это произошло и почему вы развелись. Скажем так, я сейчас на стадии обучения".

Напомним, ранее Моника Беллуччи "засветила" голые ноги и глубокое декольте. Папарацци заясняли актрису во время отдыха.

Также Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями: необычное имя ребенка.