Королева балу: 54-річна Моніка Беллуччі блищить в розкішній сукні Dior у Венеції

Моніка Беллуччі та її бойфренд – 36-річний художник Ніколас Лефевр – в ці вихідні вирушили до Венеції. 11 травня там пройшов благодійний вечір, влаштований будинком Dior і приурочений до 20-річчя Фонду Кверіні Стампалья. Завдяки костюмованому балу і аукціону були зібрані кошти на реставрацію пам'яток у Венеції.



На захід 54-річна красуня з'явилася в розкішному образі Dior. Довга сукня з чорної плісированою спідницею і золотим корсетом з квітковим принтом, доповнені об'ємної накидкою, вийшов по-справжньому казковим. Завершили його витончені прикраси Cartier і невеликий червоний клатч. Волосся актриси вільно спадали з плечей, а на обличчі був легкий чуттєвий макіяж.

Моніка Беллуччі на балу у Венеції (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Яка дивна ніч вчора у Венеції в честь 20-ї річниці бала Тьєполо #palazzolabia. Спасибі за цю чарівну подію", – написала співачка, виклавши в мережу кілька фото, які підписники тут же почали активно лайкати і коментувати.

"Діва"

"Неймовірна"

"Найкрасивіша актриса на всі часи"

"Ідеал"

"Найкрасивіша на всій планеті"

"Королева"

"Я люблю тебе всім серцем, леді Моніка, ти мій зразок для наслідування, моя королева"

"Вражаюча"...

Не менше уваги привернула приватне життя знаменитої красуні. Так, на балу вона з'явилася з Ніколас, і це всього лише третє офіційне поява пари на публіці. Нагадаємо, перший раз вона представила коханого на Паризькому тижні моди. Одягнений він був під стать Моніці – у чорному смокінгу і білій сорочці. Після пара була помічена на прогулянці по місту: вони насолоджувалися товариством один одного і навіть встигли покататися на гондолі.





Моніка Беллуччі в аеропорту з коханим (скріншоти: instagram.com/monica.bellycci)

Пізніше папараці зняли їх в аеропорту. Моніка була одягнена у вузькі джинси і чорний піджак, завдяки яким виглядала неймовірно струнко і свіжо. Правда, в мережі з'явилися "претензії" і до такого її виду. Так, деякі джерела висловили занепокоєння з приводу її нібито надмірну худобу.

Нагадаємо, 54-річна Моніка Беллуччі знялась в стильній фотосесії для глянцю. Актриса з'явилася в простих, але від цього не менш привабливих образах.

Також зазначимо, що екс-чоловік Беллуччі - актор Венсан Кассель - став батьком втретє. Його молода дружина Тіна Кунакі 19 квітня народила первістка.