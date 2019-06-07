Клешь и клетка: Наталья Водянова демонстрирует тренды сезона на чемпионате Франции по теннису

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья Водянова в стильном кэжуал-образе блистает в Париже

Наталья Водянова каким-то удивительным образом успевает бывать всюду. Еще совсем недавно она выступала в Монако на всемирном форуме предпринимателей, а заодно восхищала мировую сеть золотистым платьем от Burberry и стильным брючным костюмом. А затем плавно переместилась в Париж, успев порадовать фолловеров коротким платьем и стройными ногами. И вот – очередной сюрприз. 37-летняя супермодель отправилась в компании своего любимого мужчины и отца младших детей – французского миллионера Анутана Арно – на открытый чемпионат Франции по теннису. «В Париже облачно, возможен град из мячиков на полуфинале Ролан Гарос», – написала знаменитая красавица со свойственным ей чувством юмора.

Новый выход Водяновой вновь покорил сеть (фото: instagram.com/natasupernova)

Для светского выхода она выбрала практичный и в то же время яркий наряд. Зеленые слегка расклешенные с высокой посадкой брюки, короткая рубашка в черно-оражневую клетку, сверху – классического кроя черный пиджак и завершение – босоножки под змеиную кожу на устойчивом каблуке, которые мы видели в предыдущем образе модели. К слову, таким образом она ответила подписчикам, которые подчеркнули, что ее не увидеть в одних и тех же вещах. В руках Наталья держит объемную сумку в тон рубашке, а через плечо у нее висит еще одна маленькая сумочка на цепочке.

Наталья мастерски составляет стильные образы (фото: instagram.com/natasupernova)

Не прошло и двух часов, как не пропускающие ни одного фото звезды фанаты засыпали Водянову лайками и комментариями.

Очень красиво, стильно, соответствует мероприятию

Красота

А у меня никогда не получается найти брюки)джинсы моей длины

Наташа, как вам красиво в брюках

Какая же вы милая!

Классное сочетание

Яркая, стильная, приятная

Наташа-красотка

Очень красивый наряд

Наталья и Антуан (фото: instagram.com/natasupernova)

В сториз Наталья продемонстрировала теплый прием, необычный коктейль со своим портретом, а также любимого мужа – Антуана. Нужно отметить, что одет бизнесмен был под стать своей второй половине: джинсы, тенниска и пиджак. Так что они как всегда составили гармоничный союз.