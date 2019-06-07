ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Клешь и клетка: Наталья Водянова демонстрирует тренды сезона на чемпионате Франции по теннису

Lite » Мода 07.06.2019 - 18:29
Клешь и клетка: Наталья Водянова демонстрирует тренды сезона на чемпионате Франции по теннису
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Наталья Водянова в стильном кэжуал-образе блистает в Париже

Наталья Водянова каким-то удивительным образом успевает бывать всюду. Еще совсем недавно она выступала в Монако на всемирном форуме предпринимателей, а заодно восхищала мировую сеть золотистым платьем от Burberry и стильным брючным костюмом. А затем плавно переместилась в Париж, успев порадовать фолловеров коротким платьем и стройными ногами. И вот – очередной сюрприз. 37-летняя супермодель отправилась в компании своего любимого мужчины и отца младших детей – французского миллионера Анутана Арно – на открытый чемпионат Франции по теннису. «В Париже облачно, возможен град из мячиков на полуфинале Ролан Гарос», – написала знаменитая красавица со свойственным ей чувством юмора.

Клешь и клетка: Наталья Водянова демонстрирует тренды сезона на чемпионате Франции по теннисуНовый выход Водяновой вновь покорил сеть (фото: instagram.com/natasupernova)

Для светского выхода она выбрала практичный и в то же время яркий наряд. Зеленые слегка расклешенные с высокой посадкой брюки, короткая рубашка в черно-оражневую клетку, сверху – классического кроя черный пиджак и завершение – босоножки под змеиную кожу на устойчивом каблуке, которые мы видели в предыдущем образе модели. К слову, таким образом она ответила подписчикам, которые подчеркнули, что ее не увидеть в одних и тех же вещах. В руках Наталья держит объемную сумку в тон рубашке, а через плечо у нее висит еще одна маленькая сумочка на цепочке.

Клешь и клетка: Наталья Водянова демонстрирует тренды сезона на чемпионате Франции по теннисуНаталья мастерски составляет стильные образы (фото: instagram.com/natasupernova)

Не прошло и двух часов, как не пропускающие ни одного фото звезды фанаты засыпали Водянову лайками и комментариями.

  • Очень красиво, стильно, соответствует мероприятию
  • Красота
  • А у меня никогда не получается найти брюки)джинсы моей длины
  • Наташа, как вам красиво в брюках
  • Какая же вы милая!
  • Классное сочетание
  • Яркая, стильная, приятная
  • Наташа-красотка
  • Очень красивый наряд

 Клешь и клетка: Наталья Водянова демонстрирует тренды сезона на чемпионате Франции по теннисуНаталья и Антуан (фото: instagram.com/natasupernova)

В сториз Наталья продемонстрировала теплый прием, необычный коктейль со своим портретом, а также любимого мужа – Антуана. Нужно отметить, что одет бизнесмен был под стать своей второй половине: джинсы, тенниска и пиджак. Так что они как всегда составили гармоничный союз.

В блестках и перьях: Белла Хадид подчеркнула соблазнительные формы вечерним платьем от Michael Kors В белой футболке и с голыми ногами: 49-летняя Наоми Кэмпбелл блеснула стройной фигурой на обложке ELLE
Новости Украины стильмодаНаталья Водянова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь