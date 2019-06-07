ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кльош і клітина: Наталія Водянова демонструє тренди сезону на чемпіонаті Франції з тенісу

Lite » Мода 07.06.2019 - 18:29
Кльош і клітина: Наталія Водянова демонструє тренди сезону на чемпіонаті Франції з тенісу
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Наталя Водянова в стильному кежуал-образі блищить в Парижі

Наталя Водянова якимось дивним чином встигає бувати всюди. Ще зовсім нещодавно вона виступала в Монако на всесвітньому форумі підприємців, а заодно захоплювала світову мережу золотистим вбранням від Burberry і стильним брючним костюмом. А потім плавно перемістилася в Париж, встигнувши порадувати фоловерів коротким платтям і стрункими ногами. І ось – черговий сюрприз. 37-річна супермодель поїхала в компанії свого коханого чоловіка і батька молодших дітей – французького мільйонера Анутана Арно – на відкритий чемпіонат Франції з тенісу. «У Парижі хмарно, можливий град з м'ячиків на півфіналі Ролан Гарос», – написала знаменита красуня з властивим їй почуттям гумору.

Кльош і клітина: Наталія Водянова демонструє тренди сезону на чемпіонаті Франції з тенісуНовий вихід Водянової знову підкорив мережу (фото: instagram.com/natasupernova)

Для світського виходу вона вибрала практичне і в той же час яскраве вбрання. Зелені злегка розкльошені з високою посадкою штани, коротка сорочка в чорно-оражневую клітку, зверху – класичного крою чорний піджак і завершення – босоніжки під зміїну шкіру на стійкому каблуці, які ми бачили в попередньому образі моделі. До речі, таким чином вона відповіла шанувальникам, які підкреслили, що її не побачити в одних і тих же речах. В руках Наталя тримає об'ємну сумку в тон сорочці, а через плече у неї висить ще одна маленька сумочка на ланцюжку.

Кльош і клітина: Наталія Водянова демонструє тренди сезону на чемпіонаті Франції з тенісуНаталія майстерно створює стильні образи (фото: instagram.com/natasupernova)

Не минуло й двох годин, як фоловери, що не пропускають жодного фото зірки, засипали Водянову лайками та коментарями.

  • Дуже красиво, стильно, відповідає заходу
  • Краса
  • А у мене ніколи не виходить знайти штани, джинси моєї довжини
  • Наташа, як вам гарно в брюках
  • Яка ж ви мила!
  • Класне поєднання
  • Яскрава, стильна, приємна
  • Наташа-красуня
  • Дуже красивий одяг

Кльош і клітина: Наталія Водянова демонструє тренди сезону на чемпіонаті Франції з тенісуНаталя і Антуан (фото: instagram.com/natasupernova)

У сторіз Наталія продемонструвала теплий прийом, незвичайний коктейль зі своїм портретом, а також коханого чоловіка – Антуана. Потрібно відзначити, що одягнений бізнесмен був під стать своїй другій половині: джинси, теніска і піджак. Так що вони як завжди склали гармонійний союз.

В блискітках і пір'ї: Белла Хадід підкреслила спокусливі форми вечірньою сукнею від Michael Kors У білій футболці і з голими ногами: 49-річна Наомі Кемпбелл блиснула стрункою фігурою на обкладинці ELLE
Новини України стильмодаНаталія Водянова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся