Кльош і клітина: Наталія Водянова демонструє тренди сезону на чемпіонаті Франції з тенісу

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя Водянова в стильному кежуал-образі блищить в Парижі

Наталя Водянова якимось дивним чином встигає бувати всюди. Ще зовсім нещодавно вона виступала в Монако на всесвітньому форумі підприємців, а заодно захоплювала світову мережу золотистим вбранням від Burberry і стильним брючним костюмом. А потім плавно перемістилася в Париж, встигнувши порадувати фоловерів коротким платтям і стрункими ногами. І ось – черговий сюрприз. 37-річна супермодель поїхала в компанії свого коханого чоловіка і батька молодших дітей – французького мільйонера Анутана Арно – на відкритий чемпіонат Франції з тенісу. «У Парижі хмарно, можливий град з м'ячиків на півфіналі Ролан Гарос», – написала знаменита красуня з властивим їй почуттям гумору.

Новий вихід Водянової знову підкорив мережу (фото: instagram.com/natasupernova)

Для світського виходу вона вибрала практичне і в той же час яскраве вбрання. Зелені злегка розкльошені з високою посадкою штани, коротка сорочка в чорно-оражневую клітку, зверху – класичного крою чорний піджак і завершення – босоніжки під зміїну шкіру на стійкому каблуці, які ми бачили в попередньому образі моделі. До речі, таким чином вона відповіла шанувальникам, які підкреслили, що її не побачити в одних і тих же речах. В руках Наталя тримає об'ємну сумку в тон сорочці, а через плече у неї висить ще одна маленька сумочка на ланцюжку.

Наталія майстерно створює стильні образи (фото: instagram.com/natasupernova)

Не минуло й двох годин, як фоловери, що не пропускають жодного фото зірки, засипали Водянову лайками та коментарями.

Дуже красиво, стильно, відповідає заходу

Краса

А у мене ніколи не виходить знайти штани, джинси моєї довжини

Наташа, як вам гарно в брюках

Яка ж ви мила!

Класне поєднання

Яскрава, стильна, приємна

Наташа-красуня

Дуже красивий одяг

Наталя і Антуан (фото: instagram.com/natasupernova)

У сторіз Наталія продемонструвала теплий прийом, незвичайний коктейль зі своїм портретом, а також коханого чоловіка – Антуана. Потрібно відзначити, що одягнений бізнесмен був під стать своїй другій половині: джинси, теніска і піджак. Так що вони як завжди склали гармонійний союз.