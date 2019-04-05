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Ким Кардашьян восхитила поклонников образом "индийской богини"

Lite » Мода 05.04.2019 - 12:27
Ким Кардашьян восхитила поклонников образом "индийской богини"
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники в один голос назвали Ким "божеством"

Ким Кардашьян сочетает в себе одновременно несколько "характеров", которые, кажется, абсолютно несовместимы на первый взгляд. Так, многомилионная армия фанатов "королевы инстаграма" знает ее как светскую львицу, участницу реалити-шоу о семействе Кардашьян, известную во всем мире модного блогера и вообще девушку "без комплексов", которая блистает откровенными нарядами и формами... При этом Ким Кардашьян умело справляется с ролью любящей мамы и жены. Отметим, что у светской львицы трое детей от рэпера Канье Уэст. Также пара ожидает появление четвертого малыша от суррогатной мамы.

А в последнее время Ким вдруг активно "заговорила" о своей духовной жизни. К примеру, недавно стало известно, что Кардашьян увлеклась спиритизмом. И кстати, подверглась критике за это увлечение со стороны своих же фанатов. 

Кроме того, в сториз на своей instagram-страничке Ким подозрительно часто стала публиковать видео с воскресных служб, которые посещает всей семьей – с мужем и детьми. И если раньше, дело ограничивалось короткими видео в сториз, то недавно Ким опубликовала пару фото со службы.

Ким Кардашьян

Загадочная Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

На снимках королева инстаграма позирует в роскошном белом платье в пол с открытыми плечами. Примечательны украшения блогера: браслеты на руках, тика в волосах, золотые длинные серьги. А также распущенные волосы и проникновенный взгляд.

Не зря в комментариях Карашьян просто засыпали отзывами по типу "богиня", "индийское божество", "восхитительная и неземная", "божественная и космичская" и т.д.

Сама же Ким, как всегда, немногословна. Блогер лишь оставила короткую подпись: "Атмосфера воскресной службы". 

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, ранее Ким Кардашьян удивила неожиданным постом, позируя на фото в дырявой одежде и с сумками Chanel. К слову, светская львица едва ли не впервые разрушила многолетнее правило и провела розыгрыш среди поклонников.

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