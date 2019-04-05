Кім Кардашян захопила шанувальників образом "індійської богині"

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники в один голос назвали Кім "божеством"

Кім Кардашян поєднує в собі одночасно кілька "характерів", які, здається, абсолютно несумісні на перший погляд. Так, многомільйонна армія фанатів "королеви інстаграма" знає її як світську левицю, учасницю реаліті-шоу про сімейство Кардашян, відому у всьому світі модного блогера і взагалі дівчину "без комплексів", яка блищить відвертими нарядами та формами... При цьому Кім Кардашян вміло справляється з роллю люблячої мами і дружини. Зазначимо, що у світській левиці троє дітей від репера Каньє Уест. Також пара очікує поява четвертого малюка від сурогатної мами.

А останнім часом Кім раптом активно "заговорила" про своє духовне життя. Приміром, нещодавно стало відомо, що Кардашян захопилася спіритизмом. І до речі, її розкритикували за це захоплення самі ж фанати зірки ТВ-шоу.

Крім того, в сторіз на своїй instagram-сторінці Кім підозріло часто стала публікувати відео з недільних служб, які відвідує всією сім'єю – із чоловіком і дітьми. І якщо раніше, справа обмежувалася короткими відео в сторіз, то нещодавно Кім опублікувала кілька фото зі служби.

Загадкова Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

На знімках королева інстаграма позує в розкішній білій сукні з відкритими плечима. Примітні прикраси блогера: браслети на руках, тіка в волоссі, золоті довгі сережки. А також розпущене волосся і проникливий погляд.

Не дарма в коментарях Карашян просто засипали відгуки по типу "богиня", "індійське божество", "чудова і неземна", "божественна і космичская" і т. д.

Сама ж Кім, як завжди, небагатослівна. Блогер лише залишила короткий підпис: "Атмосфера недільної служби".

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян здивувала несподіваним постом, позуючи на фото у дірявому одязі з сумками Chanel. До речі, світська левиця чи не вперше зруйнувала багаторічне правило і провела розіграш серед прихильників.