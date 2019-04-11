Ким Кардашьян снялась с детьми для Vogue US и показала роскошный дом

Фотосессия еще больше раскрыла подробности и без того широко афишируемой жизни Ким. Съемка проходила в домашней обстановке – во всех уголках ее роскошного особняка. А а ее главными героями стала сама королева Instagram Ким, а также ее дети: дочки Норт и Чикаго и сын Сейнт.

Номер скоро появится в продаже, но обложкой и кадрами звезда уже похвасталась на своей странице, добавив длинную подпись:

"Я так давно мечтал об этом моменте, многие говорили, что он никогда не наступит. Никакими словами не выразить, насколько это большая честь для меня – украсить мою первую сольную обложку @Vogue в США. Я помню, как маленькая девочка пролистывала подписку своей мамы каждый месяц и мечтала в один прекрасный день украсить обложку этого культового журнала. Спасибо невероятной Анне Винтур за вашу поддержку, как всегда, это невероятно много для меня значит…" Еще одну искреннюю признательность она выразила Канье Уэсту, который, по словам знаменитости, в нее всегда верил.

Ким Кардашьян для американского Vogue (фото: instagram.com/kimkardashian)

Целая серия фото демонстрирует огромную спальню знаменитости "размером с вертолетную площадку", вместительную гардеробную (к слову, Ким призналась, что именно Канье полностью поменял ее стиль), кухню, лестницы и другие красивые уголки дома. Одета Ким в разные наряды – от длинного вечернего платья до практичного трикотажного и черного сексуального боди.

А на обложке она предстала в вязаной откровенной майке коричневого цвета, подчеркивающей роскошные формы Ким. Брызги воды, мокрые волосы и яркий макияж сделали снимок еще более чувственным.

Ким Кардашьян для американского Vogue (фото: instagram.com/kimkardashian)

В дополнение к фотосессии поклонников Ким и знаменитого глянца ожидает и длинное интервью. В нем Кардашьян, помимо привычных тем, затронула и весьма серьезные вещи. Она рассказала о бизнесе, своем намерении получить юридическое образование, о муже и его биполярном расстройстве, о материнстве (в мае в семье Крадашьян-Уэст ожидается пополнение), а также о встрече с Дональдом Трампом.

Напомним, ранее Ким Кардашьян умилила поклонников фото с сестрой и детьми - настоящая семейная идилия.