Кім Кардашян знялася з дітьми для Vogue US і показала розкішний будинок

Фотосесія ще більше розкрила подробиці і без того широко афішируємого життя Кім. Зйомка проходила в домашній обстановці – у всіх куточках її розкішного особняка. А її головними героями стала сама королева Instagram Кім, а також її діти: доньки Норт і Чикаго і син Сейнт.

Номер скоро з'явиться у продажу, але обкладинкою і кадрами зірка вже похвалилася на своїй сторінці, додавши довгий підпис:

"Я так давно мріяв про цей момент, багато говорили, що він ніколи не настане. Ніякими словами не висловити, наскільки це велика честь для мене – прикрасити мою першу сольну обкладинку @Vogue в США. Я пам'ятаю, як маленька дівчинка листала підписку своєї мами кожен місяць і мріяла в один прекрасний день прикрасити обкладинку цього культового журналу. Спасибі неймовірній Анні Вінтур за вашу підтримку, як завжди, це неймовірно багато для мене значить..."

Ще одну щиру подяку вона висловила Каньє Уесту, який, за словами знаменитості, у неї завжди вірив.

Кім Кардашян для американського Vogue (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ціла серія фото демонструє величезну спальню знаменитості "розміром з вертолітний майданчик", містку гардеробну (до речі, Кім зізналася, що саме Каньє повністю змінив її стиль), кухню, сходи та інші красиві куточки будинку. Одягнена Кім в різні вбрання – від довгого вечірнього плаття до практичного трикотажного та чорного сексуального боді.

А на обкладинці вона постала у в'язаній відвертій майці коричневого кольору, що підкреслює розкішні форми Кім. Бризки води, вологе волосся і яскравий макіяж зробили знімок ще більш чуттєвим.

Кім Кардашян для американського Vogue (фото: instagram.com/kimkardashian)

На додаток до фотосесії шанувальників Кім і відомого глянцю чекає довге інтерв'ю. У ньому Кардашян, крім звичних тим, торкнулася і досить серйозних речей Вона розповіла про бізнес, свій намір отримати юридичну освіту, про чоловіка і його біполярний розлад, про материнство (у травні в сім'ї Крадашьян-Уест очікується поповнення), а також про зустрічі з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян умилила шанувальників фото з сестрою і дітьми - справжня сімейна ідилія.