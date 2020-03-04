Ким Кардашьян показала сумку с "вульгарным" принтом за $40,000

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким показала трендовый образ на весну 2020

Неделя моды в Париже завершилась 3 марта. Среди множества звездных гостей со всего мира, посетивших модное мероприятие, также были светские львицы — сестры Кортни и Ким Кардашьян. Кажется, что с их появлением fashion-СМИ стали больше писать именно о Карашьянах, чем о самой Paris Fashion Week. Даже после окончания серии модных показов, новости о Ким Кардашьян продолжатся доносится из Парижа.

Каждый день 39-летняя красотка выходила на публику в экстремально ярких нарядах. Чего только стоит тройка ее выходов в латексных костюмах Balmain! Облегающие наряды идеально подчеркнули пышные формы красотки, ставшие “достоянием” папарацци.

Один из недавних выходов Ким на Неделе моды в Париже также запомнился трендовой провокацией.

Так, папарацци словили красотку во время посещения одного из многочисленных модных показов. Перед десятками камер Кардашьян продемонстрировала трендовый образ на весну 2020. Напомним, что принт анималье и эко-кожа — два ультра тренда прошлого года. Которые остаются актуальны и в этом году. В особенном почете — кожаные total looks, а также отдельно брюки или облегающие юбки из эко-кожи.

Стильная Ким Кардашьян (скриншоты поста: instagram.com/upscalehype)

Светская дива соединила в своем образе сразу два тренда. Ким выбрала костюм с объемными брюками и рубашкой, завязанной на талии, из черной эко-кожи. На ножках — остроносые туфли на шпильке с питоновым принтом. Глаза скрывают солнцезащитные очки. А длинные волосы заплетены в мелкие косички. Эта прическа осталась с предыдущего мероприятия. Напомним, что 2 марта на Неделе моды в Париже состоялся показ новой коллекции бренда Yeez, который принадлежит Канье Усту. На подиуме тогда состоялся творческий дебют 6-летней дочери Ким и Канье — Норт Уэст впервые зачитала рэп на публике. Тогда то и девочка, и ее звездная мама пришли на показ с крупными афро-косичками.

Отдельного внимания заслуживает экстравагантный аксессуар, дополняющий кожаный образ Ким. В руках дива держит вместительную сумку от бренда Hermès Birkin стоимостью около $40,000!

Аксессуар уникален сразу по нескольким причинам. Во-первых, украшает его работа современного американского художника Джородо Кондо (George Condo). Подчеркивается, что изображение обнаженных женщин и мужчины художник наносил на сумку вручную!

Скриншоты поста: instagram.com/scorpih0.thoughtz

Во-вторых сумку своей возлюбленной еще в 2013 году подарил рэпер Канье Уэст. Пара тогда встречалась, а расписались они 24 мая 2014 года. До этого Уэст уже сотрудничал с Джорджо Кондо. Рэпер попросил художниками в 2010 году проиллюстрировать его новый альбом "My Beautiful Dark Twisted Fantasy".

Теперь сумка с дерзким принтом стоит колоссальные $40,000! Но вряд ли в ближайшее время Ким решится продать ее.