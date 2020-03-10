Кейт Миддлтон подарила "вторую жизнь" уникальному платью Jenny Packham во время гала-ужина Place2Be

Буквально весь мир обсуждает последний официальный выход герцогов Сассекских — Меган Маркл и принц Гарри. 9 марта скандальная пара посетила церковную службу в Вестминстерском аббатстве в честь празднования Дня Содружества наций. Это был последний выход Меган и Гарри “в должности” высокопоставленных членов королевской семьи. С 1 апреля их отречения от королевских обязанностей вступает в силу. И перед парой откроется новая независимая жизнь… А вот у остальных членов королевской семьи жизнь течет по распорядку. Сразу же после церковной службы Кейт Миддлтон отправилась на гала-ужин по в честь 25-летия благотворительной организации Place2Be, которая занимается психологическим здоровьем детей. От роскошного образа герцогини Кембриджской сложно оторвать взгляд!

Прием по случаю 25-летия благотворительной организации Place2Be стал первый сольным мероприятием, которое герцогиня провела в Букингемском дворце. Ну что же, британские СМИ уже смело называют Кейт Миддлтон и принца Уильяма будущими королем и королевой Великобритании. Герцогиня Кэтрин является покровителем этой организации с 2013 года. Place2Be создана в 1994 году. Организация оказывает эмоциональную поддержку детям с проблемами психического здоровья в самом раннем возрасте. За последние 25 лет Place2Be оказала непосредственную поддержку более 250 000 детей и их семьям, которые в настоящее время учатся в 639 школах по всей Великобритании. Кстати, в организации отмечают, что в Великобритании в каждом классе в среднем у троих детей диагностируют проблемы психического здоровья. Благотворительная организация также отмечает, что половина всех проблем с психическим здоровьем устанавливается в возрасте 14 лет.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Во время гала-ужина 9 марта в стенах Букингемского дворца собралось немало “воспитанников” Place2Be. Более того, за музыкальное сопровождение вечера отвечали дети из трех школ: New North Academy в Ислингтоне, Salusbury School на северо-западе Лондона и Cranbrook School. Ученики вместе с Королевской филармонией написали оригинальную песню о самооценке, творчестве и их благополучии. Герцогиня Кембриджская была потрясена этим. Она сказала: “Вы написали это специально для сегодняшнего вечера? Огромное спасибо. Какое удовольствие для меня”.

Кейт Миддлтон приветствует детей (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Позже во время своей речи, Миддлтон поздравила двух школьников с днем рождения. И пошутила, что в этот вечер именно она споет им — Кэтрин спела традиционное “С днем рождения тебя”.

Затем она рассказала, что песня “Happy Birthday” была “одной из любимых песен принца Луи”. А затем с юмором добавила, что ее младший сын был “спрятан в постели”, а не на мероприятии.

Также во время своей речи супруга принца Уильяма подчеркнула: “Вы научили меня, что даже самые простые вещи имеют колоссальное влияние на детей. К примеру, качественное время, которое проводится с ними. Время, которое родители и учителя тратят на то, чтобы просто выслушать ребенка. Именно доверительные отношения оказывают наиболее глубокое влияние на эмоциональное и психическое благополучие ребенка”.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Перед гостями гала-ужина Мидлтон появилась в роскошном вечернем платье от британского модельера Дженни Пэкхэм (Jenny Packham). Платье насыщенного синего цвета украшено пышной юбкой и узорным корсетом. Верх платья (лиф и рукава) декорированы бисером и блестками, которые складываются в цветочные мотивы. Отмечается, что ткань с узорами из бисера была заказана из Индии, где ее расшивали мастерицы вручную!

Герцогиня Кембриджская появляется в этом платье уже во второй раз. Впервые в наряде от Jenny Packham Кэтрин блистала во время официального визита в Мумбае в апреле 2016 года. Миддлтон уже давно поддерживает тренд на осознанное потребление. Который подразумевает многократное использование вещей, особенно одежды.

Дополняет роскошный ансамбль синий клатч от Jenny Packham, который был создан специально к платью. Вечерний образ довершают серебристые туфли Jimmy Choo, марки Romy 100 Glitter Dégradé Pumps (725 долларов). Из украшений — серьги с жемчужинами и голубыми кристаллами в виде цветов от Erdem за $322. Они из коллекции прошлой весны и сейчас распроданы. Волосы герцогиня распустила и заплела их в крупные локоны. Вечерний макияж сделан с акцентом на глаза и губы.