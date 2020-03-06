Мама троих детей: Кейт Миддлтон в облегающих брюках покорила идеально стройными ножками

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджские попробовали свои силы в херлинге

Новости о Кейт Миддлтон и принце Гарри заметно померкли на фоне долгожданного приезда в Великобританию Меган Маркл и принца Гарри. Напомним, что скандальные герцоги Сассекские впервые с момента отречения от королевских обязанностей (8 января) официально появились на публике вместе. А Меган Маркл и вовсе впервые прилетела в Великобританию после “Мегзита”. Их появление на церемонии Endeavour Fund Awards-2020 в Лондоне стало сенсацией.

Тем временем 5 марта завершился трехдневный официальный визит герцогов Кембриджских в Ирландии. Большую часть мероприятий Кэтрин и Уильям посетили в Дублине. За эти три дня супруги успели посетить множество встреч и мероприятий. А Мидлтон — сменить серию стильных образов, преимущественно в зеленых тонах (цветовой символ Ирландии). Обычно перед камерами супруга принца Уильяма появлялась в строгих пальто и изысканных платьях. От внимания модных СМИ едва не ускользнул спортивный образ герцогини.

5 марта, в завершающий день ирландского путешествия Кейт Миддлтон и принц Уильяма посетили Гэльскую атлетическую ассоциацию (Gaelic Athletic Association) со штаб-квартирой в Дублине. Это ирландская международная общественная организация, действующая в сфере культуры и спорта и вовлекающая спортсменов-любителей. Она занимается развитием и продвижением гэльских игр — хёрлинга, камоги, гэльского футбола, гэльского гандбола и раундерса — и ирландской культуры. GAA имеет более 2200 клубов во всех 32 графствах Ирландии.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Каждое лето межрайонные чемпионаты Ирландии по херлингу и футболу привлекают внимание ирландской общественности. Около 1,5 миллионов человек посещают чемпионаты GAA с мая по сентябрь.

На тренировочной базе спортсменов Кэтрин и Уильяму выпала возможность попробовать свои силы в необычном виде спорта — херлинг. Это командный вид спорта кельтского происхождения, относящийся к гэльским играм. В херлинг играют деревянными клюшками и мячом.

Юные ученики спортивного клуба принялись делиться мастерством с почетными гостями. У герцогов все получалось не с первого раза, однако они быстро освоили эту игру. Судя по многочисленным фото, Кэтрин и Уильям получили колоссальное удовольствие от этого визита. Словно дети, они бегали с остальными по полю, играли мячами и необычными битами. Миддлтон вообще было не остановить. Как любительница любой спортивной активности, супруга принца Уильяма не скрывает, что обожает такие выезды.

Кейт Миддлтон в джемпере от Really Wild Clothing и штанах Zara (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Во время спортивной поездки Миддлтон продемонстрировала также яркий образ для тренировок на открытом воздух. При этом тренировок в прохладную погоду!

Роскошные платья и элегантные лодочки Кэтрин “променяла” на удобный спортивный аутфит. Который лишний раз подчеркнул идеальные спортивные формы матери троих детей!

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Кэтрин бегала по полю в ярком джемпере оранжевого оттенка от Really Wild Clothing. Дополняют спортивный образ удобные облегающие черные брюки от Zara. На ножках — кроссовки Swety Betty x New Balance. Даже об аксессуарах герцогиня позаботилась, надев серьги от Daniella Draper. Волосы Кэтрин распустила. Даже на спортивном поле герцогиня Кембриджская должна быть на пике формы и стиля.

А вот принц Уильям был менее взыскателен к одежде. Герцог Кембриджский появился на публике в простых черных джинсах, голубой рубашке и жилетке. Вместо пиджака — черная стеганая ветровка. На ногах — также удобные кроссовки.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон в платье с непривычным принтом сделала фигуру выше и стройнее.