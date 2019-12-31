Кейт Миддлтон неожиданно призналась простой девушке, что сильно прогадала с выбором наряда на Рождество

37-летняя Кейт Миддлтон по праву считается одной из самых стильных персон на мировой арене! Только теперь герцогине Кембриджской приходится соревноваться разве что с Меган Маркл, которую, кстати, модный портал Lyst назвал наиболее стильной представительницей королевской семьи Великобритании. Согласно аналитике портала, с появлением в свет Миддлтон количество поисковых запросов ее образа возрастает на 119%. Когда же на светском событии появляется Меган Маркл, запросы увеличиваются на 225%.

В любому случае образами как Меган, так и Кейт восхищается весь мир и миллионы поклонников монаршей семьи по всему миру. Но и сами герцогини бывают крайне недовольны своими нарядами и выбором для них одежды стилистами.

Напомним, что во время традиционной церковной службы на Рождество (прошла 25 декабря в Сандрингеме) герцогиня Кембриджская появилась на публике в элегантном сером пальто с меховой оборкой. Образ довершали малахитовые туфли-лодочки, шляпка насыщенного зеленого оттенка, а также клатч. Как выяснилось, Миддлтон осталась недовольна этим рождественским образом!

Рождественский образ герцогини Кэтрин (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В британских СМИ появилась интересная новость. Выяснилось, что во время рождественской службы герцогиня Кэтрин завела разговор с 19-летней поклонницей монаршей семьи. Девушку зовут Рэйчел Энвил. В непринужденной беседе Миддлтон честно призналась Рэйчел, что совершила ошибку, выбрав такое пальто на службу. Кейт было попросту жарко в таком наряде.

“Кэтрин разговаривала со мной и моей дочерью об одежде и о том, как ей было жарко. Она сказала, что ей не стоило надевать это пальто”, - рассказала журналистам издания Metro мама Рэйчел. Женщина также подчеркнула, что ее очень восхитила искренность герцогини и ее дружелюбная манера общения.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Отметим, что в этом году рождественская служба королевской семьи была особенной по нескольким причинам. Во-первых, ее впервые посетили дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма - принц Джордж и принцесса Шарлотта. А вот годовалый Луи не смог присутствовать перед камерами.

Во-вторых, службу проигнорировали Меган Маркл и принц Гарри, чем вызвали недовольство у родственников. Рождество 2019 герцоги Сассекские с сыном Арчи, а также мамой Меган провели в Канаде. Недавно стало известно, что “скандальная” пара не вернется в Англию и для встречи Нового года 2020. Каникулы они проведут в Канаде на берегу океана. Для этих целей семья сняла роскошный особняк, который принадлежит таинственному российскому олигарху.

А вот герцогиня Кэтрин и принц Уильям с детьми отправятся на новогодние каникулы на горнолыжный курорт. А 9 января во время празднования дня рождения Кейт Миддлтон супруги улетят в дорогостоящее сюрприз-путешествие. Организацией масштабного подарка занялся лично принц Уильям.